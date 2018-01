Kostbere Fryske flagge tydlik te sjen foar publyk

Hoe djoer oft er is, is net bekend, mar hy wurdt sûnt fyftich jier yn in klûs bewarre. It is in giel-read-blauwe flagge fan Noard-Fryslân, in stikje Dútslân mei fanâlds in Fryske befolking. De flagge is yn1842 makke en dêrmei foarmet er de âldste noch besteande Fryske flagge. Hy is fan maaie ôf foar publyk te besjen.

De flagge is restaurearre wurden en dêrby waard ûntdutsen dat der sân stjerren op steane. Dy steane lykas de pompeblêden foar de saneamde Fryske seelannen. Fierder stiet it biedwurd ‘leaver dea as slaaf’ derop en it Noard-Fryske wapen: in skyld mei in Deenske kroan, in tsjettel en in heale Dútske earn.

De bysûndere flagge is te besjen yn it Nordfriisk Instituut yn Bräist (Bredstedt). Om foar te kommen dat de kleuren fierder ferblikje, wurdt er yn in fertsjustere romte útstald.