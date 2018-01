Komôf alpaka Haarlim is riedsel

It wie in opmerklike fynst yn de nacht fan tiisdei op woansdei yn it sintrum fan Haarlim: in alpaka siet fêstbûn oan in stek yn de Jansstrjitte. De plysje siket noch hieltyd nei de eigner fan it ‘leave bistje’, mar fragen om mear ynformaasje liede foaral ta oanbiedings om de alpaka in nij thús te jaan. “As minsken tips ha, hearre wy dy graach”, seit in wurdfierder fan de plysje. “Mar as minsken oanbiede de alpaka op te fangen, dan kinne wy dêr neat mei.”

De alpaka, in kamieleftige, hâldt sûnt woansdeitemoarn ta op in pleats yn Sassenheim, skriuwt NH Nieuws. De alpakahâlder waard nei eigen sizzen wekker skille troch plysjes. “De plysje wist net wat se dermei oan moasten”, seit Bert de Mooij. Wol hiene de “fertedere dames” by de plysje it bist neffens him al in namme jûn: Teddy. De Mooij, dy’t buorket, alpakakuiertochten organisearret en mindfulnesskursussen mei alpaka’s jout, hat Teddy by in oare alpaka set. “It binne keppelbisten, allinnich reitsje se yn ’e stress.” De alpaka makket it goed, seit De Mooij. “Hy is nijsgjirrich, rêstich en yt goed.”

It fernuveret de alpakahâlder wol dat de eigner him noch net melden hat. “Der binne in pear hûndert alpaka’s yn Nederlân, dy’t holden wurde troch partikulieren en fokkers. Mar de measte bisten sitte yn it suden fan it lân, dêr’t se in protte holden wurde foar de wol.”