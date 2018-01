Kommisje MER oer miljeu-effektrapport wynpark Nij Hiddum-Hou

“Ferdúdlikje de beoardieling fan de lûdshinder.”

De Kommisje MER hat it miljeu-effektrapport foar wynpark Nij Hiddum-Hou by de kop fan de Ofslútdyk yn Fryslân beoardiele. De kommisje advisearret om dúdliker oan te jaan hoe’t de lûdshinder bepaald en beoardiele is.

De ûnôfhinklike Kommisje MER is by wet ynsteld en advisearret oer de ynhâld en de kwaliteit fan miljeu-effektrapporten. De kommisje stelt foar elts projekt in wurkgroep gear fan ûnôfhinklike saakkundigen. De kommisje skriuwt gjin miljeu-effektrapporten. Dat docht de inisjatyfnimmer. It foech – yn dit gefal de provinsje Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân – beslút oer it projekt. Sjoch ek www.commissie-mer.nl.

It plan

Wynpark Gooyum Houw BV en Nuon Wind Development BV wolle tegearre wynpark Nij Hiddum-Hou realisearje by de kop fan de Ofslútdyk. It park produsearret foldwaande enerzjy foar it jierlikse elektrisiteitsferbrûk fan goed 40.000 wenningen. In oantal besteande turbinen wurdt fuorthelle. Foar it projekt wurdt in Provinsjaal Ynpassingsplan fêststeld troch de provinsje Fryslân en in omjouwingsfergunning ferliend troch de gemeente Súdwest-Fryslân. Foardat de provinsje en de gemeente beslute oer it ynpassingsplan en de fergunning foar it wynpark binne de miljeugefolgen ûndersocht yn in miljeu-effektrapport. De provinsje en de gemeente hawwe de Kommisje MER frege om it rapport te beoardieljen.

It advys

Yn it rapport binne trije alternativen foar it wynpark ûndersocht dy’t faninoar ferskille yn oantal turbinen en yn de ashichte en de rotordiameter fan de turbinen. Op grûn fan dy ferliking wurdt keazen foar it alternatyf mei it lytste tal en de grutste turbinen. De alternativen soene op it punt fan lûdshinder net signifikant faninoar ferskille. Foar de kommisje is ûndúdlik op hokker ynformaasje de konklúzje oer de lûdshinder basearre is. Undúdlik is nammentlik hokker opstellings ferlike binne, hoe grut de noarmoerskriedings binne, hoe grut ferskillen by in legere lûdsbelêsting binne en of ferpleatsen fan turbinen liede kin ta minder oerskriedings.

De kommisje advisearret om it rapport oan te foljen mei ynformaasje oer de omfang fan de lûdshinder, ek ûnder de noarm, oer de wize wêrop’t dy hinder bepaald is en oer hoe’t it oardiel oer de effekten op de leefberens ta stân kaam is. De provinsje en de gemeente nimme de oanbefellings oer en sille de kommisje ek freegje om de oanfoljende ynformaasje te beoardieljen.