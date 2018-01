Kolleezjes fan Súdwest-Fryslân en Waadhoeke ynstallearre

Yn de gemeente Súdwest-Fryslân bestiet it nije kolleezje út CDA, PvdA, VVD en GrienLinks. It ûnderhannelingsakkoart tusken de fjouwer partijen is op freed 29 desimber presintearre. De wethâlders fan de fjouwer partijen binne: Gea Akkerman, Maarten Offinga (beide CDA), Stella van Gent (PvdA), Erik Faber (GrienLinks) en Mark de Man (VVD). Op tiisdei 2 jannewaris is it nije kolleezje ynstallearre by de earste gemeenteriedsgearkomste fan Súdwest-Fryslân yn Drylts. De gemeentesekretaris yn Súdwest-Fryslân is Pieter Zondervan. Magda Berndsen is waarnimmend boargemaster fan Súdwest-Fryslân. Sy folget Hayo Apotheker op, dy’t no waarnimmend boargemaster is yn Waadhoeke.

Lês it haadline-akkoart en de portefúljeferdieling yn Súdwest-Fryslân.

Yn de gemeente Waadhoeke bestjoert in koalysje fan CDA, SAM en FNP. De partijen ha de folgjende wethâlders levere: Caroline de Pee en Nel Haarsma (beide CDA), Boukje Tol (SAM) en Jan Dijkstra (FNP). De froulju Boukje Tol en Nel Haarsma wiene ek al wethâlder yn de gemeente It Bilt. De gemeente Waadhoeke is op 1 jannewaris 2018 ûntstien út in fúzje fan de gemeenten Frjentsjerteradiel, Menameradiel, It Bilt en in part fan Littenseradiel. De nije gemeentesekretaris is Annet Doesburg. De earste gemeenteriedsgearkomste fan Waadhoeke wie op tiisdei 2 jannewaris yn Frjentsjer.

Fan de trije nije gemeenten yn Fryslân is Ljouwert de lêste sûnder nij kolleezje. Takom wike hopet Ljouwert syn nije kolleezje fan B&W te presintearjen. It kolleezjeprogram is hast rûn, hat ûnderhanneler Lutz Jacobi (PvdA) witte litten. Oer de ûnderhannelings mei PAL/GrienLinks, CDA en D66 wol de PvdA-listlûker noch net in soad kwyt, útsein dat se yn ‘goede harmony’ ferrinne. Grutste stroffelstien is it grutte tekoart op it sosjale domein, wêrtroch’t Ljouwert mooglik tweintich miljoen euro op de begrutting besunigje moat.