Koerden demonstrearje tsjin Turkske oanfallen

De oanfallen troch it Turkske leger op Koerdyske doarpen yn Syrië falle net goed by de Koerden dy’t yn Nederlân en Dútslân wenje. Sneon wiene der grutte anty-Turkske demonstraasjes yn Amsterdam en Keulen.

Yn Keulen rûn de demonstraasje slim út ‘e hân. Demonstranten foelen plysjes oan. De plysje makke doe in ein oan ‘e demonstraasje. Yn Amsterdam wiene Koerdyske befeiligers ynhierd om de oarder te hanthavenjen, mar dat slagge net folslein. Sa huften demonstranten op in taksy om mei in Turkske sjauffeur. De plysje hat ferskate minsken oanhâlden.

De Koerden komme út Koerdistan, in grut gebiet dat parten fan Turkije, Syrië, Irak, Iran en Ruslân omfettet. Hja hawwe in eigen taal en kultuer en foarmje yn alle lannen dêr’t hja wenje in minderheid. Yn Turkije is in grutte Koerdyske ûnôfhinklikheidsbeweging warber, dy’t geweld net út ‘e wei giet.

It hjoeddeiske Turkske regear is tige anty-Koerdysk en komt ek mei geweld tsjin ‘e Koerden fanwegen. Ofrûne wike fierde it Turkske leger oanfallen út op in Koerdysk doarp yn Syrië. Dêrby rekken ferskate boargers dea.