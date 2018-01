Klimaatbestindich Fryslân freget ynset fan elkenien

In proefprojekt foar waarmtewinning út oerflakwetter, it weromkringen fan gniisgas en metaan dy’t frijkomme by de wettersuvering en in provinsjale fyzje op in Frysk klimaatlânskip. Dat binne guon aksjes út de dizze wike troch it deistich bestjoer fan Wetterskip Fryslân fêststelde klimaataginda En wat doen we morgen met water? Dêr binne de aksjes en maatregels foar in klimaatbestindich Fryslân yn 2050 yn beskreaun.

“It tanimmen fan delslach, de drûchte en it heger wurden fan de seespegelfreegje om in oar wettersysteem”, sei dykgraaf Paul van Erkelens. “Wetter moat mear de romte krije, sadat we slimme buien mei minder oerlêst en skea opfange kinne. En it wetterheinend fermogen fan de grûn moat ferbetterje.”

Mei-inoar oparbeidzje oan oplossingen

It klimaatbestindich meitsjen fan Fryslân en in part fan it Grinzer Westerkertier freget de ynset fan elkenien. Want oanpassingen yn it wettersysteem kinne mar foar in part yn de oplossing foarsjen. Bou fan klimaatbestindige wenwiken en oanpassingen yn besteande wiken binne nedich om wetter tydlik te bergjen of by drûchte krekt fêst te hâlden. Ynwenners en bedriuwen kinne sels ek maatregels nimme om by wetteroerlêst de skea safolle mooglik te beheinen. Yn it lanlik gebiet wol it wetterskip it petear oangean oer it brûken fan de leechste stikken lân, gefolgen fan krapte yn swietwetter en it fluggeroan sâlter wurden.

Klimaatstresstest

Wichtich helpmiddel is de klimaatstresstest foar it beboude gebiet. Dy digitale kaart makket it wetterskip mei de gemeenten en de provinsje. De kaart makket dúdlik wat de kwetsbere plakken binne foar hjitte en swiere buien. It wetterskip makket dit jier in stresstest foar it hiele lanlik gebiet. Sadree’t de resultaten beskikber binne, wol it wetterskip mei gemeenten in gebietsdialooch oangean mei belanghawwenden. Dêr komme de problemen en mooglike oplossingen yn oan ’e oarder.