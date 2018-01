Keninklik startsein foar Ljouwert Kulturele Haadstêd

Ljouwert is no offisjeel de Kulturele Haadstêd fan Europa. It evenemint Ljouwert-Fryslân 2018 (koartwei LF2018) is iepene troch kening Willem-Alexander en keninginne Máxima. Hja diene dat troch op it bomfolle Saailân symboalysk in tsjerkeklok te lieden. Dêrnei waarden klokken yn hiel Fryslân let. Koart foar de iepening song fadosjongeres Nynke Laverman mei oare artysten it LF2018-liet ‘Seis oere thús’. Earder op de jûn wiene der op it Saailân, it Gûveneursplein en it Aldehoustertsjerkhôf mear muzykoptredens mei ljochteffekten en projeksjes.

It tema fan LF2018 is Iepen Mienskip. Foarôfgeand oan de offisjele iepening wie der in gearkomste yn skouboarch De Harmonie. Dêr fierden ûnder oaren Foppe de Haan, Rintsje Ritsma en Rutger Hauer it wurd oer “it waarme hert fan Fryslân” en it belang fan sport en kultuer. De organisaasje fan LF2018 ferwachtet dat de Kulturele Haadstêd fjouwer miljoen besites oan Fryslân opsmite sil en oardel miljoen mear oernachtings as normaal.

De Malteeske stêd Valletta is dit jier ek Kulturele Haadstêd. Yn Nederlân giene Amsterdam (1987) en Rotterdam (2001) Ljouwert foar. It fenomeen Kulturele Haadstêd fan Europa bestiet sûnt 1985.