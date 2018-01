Katalaanske fise-presidint Junqueras bliuwt yn Spaanske finzenis

Spanje is net ree om de Katalaanske fise-presidint Oriol Junqueras frij te litten. Kataloanië hat him ferline jier ûnôfhinklik ferklearre fan Spanje. Spanje hat doe yngrypt en in grut tal hege politisy en amtners oppakt. Junqueras sit yn ‘e finzenis. De Katalaanske presidint Carles Puigdemont ferbliuwt yn Ballingskip yn België, krekt as ferskate Katalaanske parlemintsleden.

Op lêst fan it Spaanske regear binne der yn Kataloanië nije ferkiezings hâlden. Dy smieten op ‘e nij in mearderheid op foar de partijen dy’t in ûnôfhinklike steat Kataloanië wolle.

Junqueras wurdt beskuldige fan reboelje tsjin ‘e Spaanske steat. Neffens de Spaanske rjochter kin er net frijlitten salang’t it ûndersyk nei him rint, om’t “dan nije misdieden begean kin”.