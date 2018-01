Kânsefûns wer iepen foar projekten foar kânsearmen

Ynstellingen mei in goed projekt om kânsearme minsken te helpen, meitsje wer kâns op in bydrage út it provinsjale Kânsefûns. Fan 15 februaris oant en mei 31 maart 2018 kinne se wer in subsydzjeoanfraach yntsjinje. Om stipe te krijen moatte de projekten bydrage oan it kreëarjen fan kânsen foar minsken om wer mei te dwaan yn de mienskip. Der is €1.000.000,- beskikber.



It is de fjirde kear dat de provinsje Fryslân it Kânsefûns iepenstelt. De lêste iepenstelling levere trettjin oanfragen op. Yn jannewaris bûcht de beoardielingskommisje him dêroer. Yn de earste twa omlopen levere it Kânsefûns alve goedkarde projekten op. Dy rjochtten har ûnder mear op de yntegraasje fan flechtlingen en de partisipaasje fan bern út earme famyljes.

Goede projekten

Deputearre Michiel Schrier sjocht dat der hieltyd bettere plannen komme. “De uitdaging is de goede projecten te ontdekken. Initiatiefnemers moeten ons weten te vinden, maar wij zoeken zelf ook naar mooie initiatieven. In oktober hadden we daar een werkconferentie voor. Dat heeft vruchten afgeworpen. Ik hoop dat er bij de dertien aanvragen die we nu hebben, een paar mooie parels zitten.”

Schrier neamt it Kânsefûns in wichtich ynstrumint fan de Provinsje om sosjaal wat betsjutte te kinnen. “Onze rol op het dit vlak is beperkt. Verantwoordelijkheden liggen vooral bij gemeenten en het Rijk. Met het Kansenfonds stimuleren wij dat iedereen in Fryslân mee kan doen in de maatschappij. Dat is voor ons een belangrijke waarde.”

Mear ynformaasje oer it oanfreegje fan in Kânsefûnssubsydzje stiet op www.fryslan.frl/kansenfonds.