Kabinet wol dat gemeenten taaleasken bystânsûntfangers neilibje

Steatssekretaris Van Ark wol dat gemeenten better kontrolearje oft minsken mei in bystânsútkearing de Nederlânske taal foldwaande yn ’e macht hawwe.

Ut sifers fan it Sintraal Buro foar de Statistysk (CBS) docht bliken dat in grut part fan de bystânsûntfangers gjin of min Nederlânsk praat, mar dat dêr mar selden wat oan dien wurdt. Sûnt 2016 jildt in taaleask foar bystânsberjochtigen. Dy eask is opnaam yn de Partisipaasjewet. Minsken dy’t gjin of min Nederlânsk prate en gjin war dogge om dêr wat oan te dwaan, kinne koarte wurde op har bystânsútkearing. It idee dêrefter is dat behearsking fan de Nederlânske taal wichtich is om meidwaan te kinnen op ’e arbeidsmerk.

De Partisipaasjewet wurdt nei fjouwer jier evaluearre. Safier is it noch net, mar de steatssekretaris fan Sosjale Saken en Wurkgelegenheid hat tuskentiids besjen litten oft de nije regels al tapast wurde en dat falt har ôf. It ôfnimmen fan taaltoetsen komt yn ’e praktyk noch net folle foar, stelt it CBS, ek as minsken dúdlik gjin Nederlânsk prate. Goed 140 fan de 388 gemeenten hawwe noch gjin inkelde toets dien. Ferlegings fan de útkearing komme frijwol ek net foar. Van Ark wol ôfspraken meitsje mei de Feriening fan Nederlânske Gemeenten. Sy sil gemeenten yn in brief ek op de “juste útfiering” fan de wet wize.