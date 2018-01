Jierlikse ynspeksje wetterkearingen Wetterskip Fryslân úteinset

Wetterskip Fryslân is begûn mei de jierlikse ynspeksje fan de regionale wetterkearingen yn Fryslân en yn it Grinzer Westerkertier. De rayonbehearders fan it wetterskip kontrolearje yn jannewaris en febrewaris, geandefoet mei in digitale kaart (iPad) yn ‘e hân, 3.200 kilometer regionale kearingen yn it beheargebiet. Sy sjogge oft der kearingen skea hawwe en/oft de bewenners en/of grûneigeners de kearingen goed ûnderholden hawwe.

Wetterskip Fryslân kontrolearret alle regionale kearingen yn de Fryske boezem. De boezem is it stelsel fan mei-inoar yn iepen ferbining steande marren, fearten, kanalen en sleatten yn it beheargebiet fan it wetterskip.

Foarwêze fan wetteroerlest

De ynspeksje wurdt útfierd, om’t Wetterskip Fryslân wetteroerlêst yn Fryslân en it Grinzer Westerkertier safolle mooglik foar wêze wol. Dêrta is it wichtich dat de wetterkearingen stevich bliuwe en it wetter goed keare kinne. De meiwurkers sjogge der ûnder it skouwen op ta oft de keardiken goed ûnderholden binne. Bygelyks oft se frij fan ôffal binne, lykas materialen en beplanting en in goede kwaliteit gersmatte hawwe.

