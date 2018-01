It is Fryslân no tinken mei de omrinekonomy

Provinsje Fryslân wol avensearje mei it ûntwikkeljen fan in sirkulêre ekonomy. Doel is dêr yn 2025 yn Nederlân mei foaroan te rinnen en yn Europa by de foarste trije te hearren. Dêrta is hjoed it beliedsbrief Sirkulêre Ekonomy troch Deputearre Steaten fêststeld.

Op trije wizen wol de Provinsje syn doel berikke:

DWAAN, net mear prate, gewoan begjinne en sels it goede foarbyld jaan;

LEARE, yn ’e mande mei oaren aktyf dermei teset en kennis diele oer wat sirkulêr hâlden en dragen betsjut;

FERTELLE, soargje foar draachflak en ynwenners fan Fryslân bewust meitsje fan de kânsen dy’t de sirkulêre ekonomy biedt.

Deputearre Sander de Rouwe: “Yn Fryslân rinne we foarop yn de ûntwikkeling fan in sirkulêre ekonomy. Troch te dwaan, gear te wurkjen, te eksperimintearjen en dêr ek oer te fertellen. In ekonomy dêr’t we de omrin yn slute hat de takomst. Dan ûntsteane kânsen foar bedriuwen dêr’t minsken graach wurkje én in goed stik brea mei fertsjinje.”

De sirkulêre ekonomy kriget hieltyd mear omtinken. Offal en fergriemerij wurde stadichoan taboe. De ien syn ôfeart is grûnstof foar de oar en ûndernimmers ûntwikkelje dêr nije fertsjinmodellen by. Mar sirkulêre ekonomy giet neffens de provinsje Fryslân ek oer duorsume enerzjy, behâld fan kultuer en bioferskaat, sosjale inklusiviteit en wolwêzen.

Boarne: Provinsje Fryslân