It Frysk Museum en moaie sifers

It Frtsk Museum yn Ljouwert hat in tige suksesfol jier meimakke. 145.000 minsken kamen nei it museum yn 2017, folle mear as de beëage 100.000. It hege sifer is te tankjen oan de grutte útstallingen dy’t it museum organisearret yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018.

Publyksleafste Alma-Tadema, klassike ferlieding (besifere mei in 8,6) wie te sjen fan 1 oktober 2016 oant en mei 7 febrewaris 2017 en waard yn fjouwer moanne tiid 158.000 kear besocht (wêrfan 54.400 kear yn 2017). Mata Hari: de mythe en het meisje iepene op 14 oktober 2017. De útstalling oer de Fryske femme fatale luts oant no ta mear as 37.000 besikers en stiet noch oant en mei 2 april 2018. It museum riedt folop de grutte útstallingen yn 2018 ta: Phantom Limb: art beyond Escher, Escher op reis en Rembrandt en Saskia.

Mata Hari: de mythe en het meisje

Presys hûndert jier nei har dea waard in grutte útstalling oer Mata Hari iepene. Yn twa-en-in-heale moanne kamen 37.000 minsken yn ’e kunde mei it famke efter de myte. De útstalling waard troch NRC besifere mei fjouwer stjerren en krige in soad ynternasjonale oandacht. Under mear The New York Times, The Washington Post, The Guardian, El Pais en de BBC bestegen omtinken oan de eksposysje.

Utstallingen

Yn 2017 waarden tolve gruttere en lytsere útstallingen iepene. Sits, katoen yn bloei (11 maart oant en mei 10 septimber 2017), oer it blommige, hânbeskildere katoen út India, wie populêr by it publyk en waard besifere mei in 8,4. It Frysk Fersetsmuseum joech trochgeand omtinken oan de skiednis fan de Twadde Wrâldoarloch en de Holocaust. De hjoeddeistige keunsteksposysje Beladen Landschap (4 febrewaris oant en mei 5 juny 2017) heakke in bysûndere diminsje ta oan dat ferhaal. Der wiene dêrneist noch seis lytsere presintaasjes mei hjoeddeiske keunstners út Fryslân mar ek fan fier dêrbûten. De fêste útstalling Ferhaal fan Fryslân krige in opfrisbeurt en waard op 1 april wer iepene. It ferhaal fan Fryslân is no foar elkenien op eigen mobyltsje nei te gean troch in fergeze hark-app.

Alma-Tadema, klassike ferlieding

Yn de binnen- en bûtenlânske media wie der folop omtinken foar Alma-Tadema, klassike ferlieding, oer ien fan de suksesfolste skilders fan de 19de iuw. It NOS-Journaal bestege fjouwer kear omtinken oan de eksposysje, de Volkskrant neamde him ‘magnifyk’, The Guardian fûn har ‘epic’, wylst it Italiaanske La Stampa ‘magistrale’ brûkte. The Huffington Post neamde de útstalling ‘dazzling’. De totale mediawearde fan Alma-Tadema, klassike ferlieding wie goed 4,2 miljoen euro. Yn Wenen en Londen hat de útstalling ek wurdearring fan besikers en priizgjende kritiken krige. Nei Ljouwert wie de útstalling oanslutend te sjen yn it Belvedere yn Wenen en luts dêr 95.095 besikers. De tredde en lêste wie Leighton House Museum yn Londen. Yn dat lytse mar dochs wichtige museum, yn it eardere wenhûs-atelier fan de skilder Frederic Leighton, kamen 34.000 besikers te sjen. De útstalling is nominearre foar de 2017 Global Fine Art Awards (GFAA) yn de kategory ‘Best Impressionist and Modern – Solo Artist’. Yn 2015 wûn de útstalling al de twajierlikse Turing Toekenning foar it bêste útstallingsplan fan in Nederlânsk museum. De merkekampanje waard ek nominearre foar de Cultuurmarketing Awards 2017.

Ekonomyske wearde

Ut ûndersyk docht bliken dat 71% fan de museumbesikers ôfkomstich wie fan bûten de provinsje (mar wol út Nederlân). Fan harren kaam 60% spesjaal foar it museum nei Fryslân. Trochinoar joegen dy € 67,- yn de stêd en de provinsje út. Dat betsjut dat it Frysk Museum yn 2017 61.770 ekstra besikers nei Fryslân luts en sa soarge foar in kaptaalynjeksje fan € 4.138.590,- yn de lokale en regionale ekonomy. Boppedat bleau sawat 26% fan dy besikers yn trochsneed 1,6 nachten te sliepen. Sa soarge it museum foar mear as 25.600 oernachtingen yn Fryslân yn 2017.

Ferbertere imago

Begjin 2017 liet it museum in lanlik imago-ûndersyk dwaan troch NBTC-NIPO Research. 7% fan de Nederlanners joech spontaanwei oan it Frysk Museum te kennen. It Noardbrabânske Museum waard like faak neamd. Yn 2012, doe’t it museum noch op de âlde lokaasje siet, neamde 4% it Fries Museum spontaanwei. By in fraach nei de bekendheid joech 33% oan it museum te kennen. Dêrmei is it museum lanlik sawat like bekend as it Noardbrabânsk Museum (35%) en it Drints Museum (38%). It Frysk Museum hat in posityf imago ûnder Nederlanners en wurdt sjoen as persoanlik, libben en eigentiids. Under de Friezen is it imago de ôfrûne jierren ferbettere. Yn 2012 fûn 29% it museum (reedlik) libben en yn 2017 wie dat mar leafst 55%. Opfallend is dat minsken dy’t de útstalling oer Alma-Tadema besocht hawwe, it museum positiver achtsje as minsken dy’t dy net besocht hawwe. Mar leafst 64% fan de Tademabesikers fynt dat it Frysk Museum in nasjonale útstrieling hat, foar 31% oer fan de minsken dy’t de útstalling net besocht hat. 89% fan de minsken dy’t de útstalling ken, jout oan it museum (nei alle gedachten) nochris op te sykjen. It sukses fan Alma-Tadema sil sa noch jierrenlang trochwurkje.

Kolleksje

Mei tank oan it Deltaplan Digitalisering Kolleksje Fryslân, ynset troch Tresoar, hat it Frysk Museum grutte sprongen meitsje kinnen mei it digitalisearjen fan de kolleksje. Goed 65% fan de kolleksje is no fan in foto foarsjoen, in stiging fan 71% ferlike mei ferline jier. Yn april 2015 hie mar 23% in fotoke.

Edukaasje

It enoarme edukaasjeoanbod soarge yn 2017 foar mear as 12.500 skoallbesiten, foaral út it primêr ûnderwiis. Yn maart en april hawwe 40 groepen 7 en 8 fia Keunstmenu Ljouwert it Frysk Fersetsmuseum besocht. Yn de hjerst kamen nochris mear as 40 groepen nei Ferhaal fan Fryslân. Nei ôfrin fan dy besite hawwe de skoalbern in wite fitrinekubus folle mei eat wat sy wichtich fine om te bewarjen. It resultaat dêrfan is te besjen yn de eksposysje Us Kubus oant en mei 6 jannewaris 2019. Sawat 1.000 learlingen en dosinten besochten Mata Hari, de mythe en het meisje en makken gebrûk fan de web-app dy’t it museum dêrfoar makke. Boppedat besochten mear as 4.800 bern en jongelju it museum selsstannich. Se kamen foaral foar de aktiviteiten yn de skoalfakânsjes. Yn totaal organisearre it museum dit jier 186 aktiviteiten foar jong en âld, dy’t de drompel mei it museum ferlege of ferdjipping bean hawwe. Sawat 4.500 besikers diene mei oan de aktiviteiten, lykas de útferkochte sits-workshops, lêzingen troch saakundigen op it mêd fan Mata Hari en ferskate keunstworkshops.

Webside

It hiele jier troch waard de webside 475.000 kear besjoen. Nei de hiemside waard de útstallingsside fan Alma-Tadema it meast besjoen. Op de sosjale media groeide it berik fan it museum. Op Twitter kaam it tal folgers sels op 12.240 en op Facebook behelle it museum 22.370 likes. Der waarden mear as 1800 artikels oer it museum útbrocht yn printe media, mei in advertinsjewearde fan € 3.630.213.

Saaklik

Aegon is dit jier de earste kommersjele partner fan it Fries Museum wurden. Op 10 maaie 2017 tekenen Aegon en it museum yn Ljouwert in mearjierrich partnerskip. Yn 2017 en 2018 wurkje it museum en Aegon nau gear om mei de grutte útstallingen oer Mata Hari en M.C. Escher in breed publyk te berikken. Neist it partnerskip mei Aegon hat it museum 37 saaklike freonen. De partikuliere freoneklup fan it museum hat no al 640 leden dy’t it museum finansjeel en moreel stypje. Mei-inoar drage se jierliks sa’n 100.000 euro by oan bysûndere projekten yn it museum.

Ljouwert-Fryslân kulturele haadstêd 2018

Mei ‘Mata Hari: de mythe en het meisje’ en ‘Escher op reis’ makket it Frysk Museum diel út fan it haadprogramma fan Ljouwert-Fryslân Kulturele haadstêd 2018. Fan 26 jannewaris 2018 ôf presintearret it museum dêrneist ‘Phantom Limb: Art beyond Escher’, ynspirearre op de prinsipes efter it wurk fan Escher. Yn dy útstalling presintearje tsien hjoeddeistige keunstners út binnen- en bûtenlân in alternative werklikheid. It Frysk Museum slút 2018 ôf mei in útstalling oer Rembrandt en syn Saskia, te sjen fan 24 novimber ôf.