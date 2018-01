In Frysker 2018

Kollum fan Aant Mulder

2018 kin foar it Frysk in bysûnder jier wurde. Dat sis ik, om’t der in nije ‘Bestjoersôfspraak foar de Fryske taal en kultuer’ komme moat. Hoewol, foar wa’t weromsjocht, is dat noch mar de fraach. Ik haw de yndruk dat hieltyd foar in perioade fan fiif jier sa’n bestjoersôfspraak makke wurdt. De earste datearret fan 1989. Dy waard yn 1993 fernijd. Dat wie dus in perioade fan krekt wat koarter as fiif jier. De bestjoersôfspraak fan 1993 waard pas yn 2001 fernijd. Dy bestjoersôfspraak wie wol yn trije perioaden fan trije jier yndield. It duorre likegoed oan 2013 ta foardat dy fernijd waard. En no is dy bestjoersôfspaak fan 2013-2018 ek hast alwer skiednis. Wy binne ta oan in nije BFTK, ‘Bestjoersôfspraak Fryske taal en kultuer’ dus.

Dy BFTK’s binne bedoeld om te foldwaan oan wat yn it ramt fan it ‘Europeesk Hânfêst foar regionale talen of talen foar minderheden’ dien wurde moat. Yn dy BFTK’s wurde benammen ûnderwerpen neamd dy’t geane oer de Fryske taal op it mêd fan ûnderwiis, media en kultuer. Dy ûnderwerpen wurde yn dy bestjoersôfspraken fan alle kanten besjoen en beskreaun en tagelyk wurdt oanjûn wat der yn sa’n perioade eins op haadlinen dien wurde moatte soe. Dat wurdt sa algemien beskreaun dat minister en deputearre, beide der in hantekening ûnder sette kinne. Dan kin it heve of net. Regear en Provinsje kinne yn alle gefallen wer sa’n fiif jier foarút. Nei sa’n perioade falt it net iens ta en beskriuw wat der fan sa’n bestjoersôfspraak op ’e hispel kommen is. Dat moat al, want dat ferwachtet Europa fan ús regear.

Dat it net tafalt, wurdt dúdlik as wy witte dat ús regear eins ivich en erflik fierstente let is mei dy rapportaazje en dat Europa dan wer fan betinken is dat te min dien is. Dêr wurdt dan te uzes in skoftke oer skreaun en wreaun, mar dat feroaret fansels neat. Wat te min dien is, kin ommers wol opnommen wurde yn sa’n nije BFTK. Provinsjaal bestjoer en it lanlik regear kinne dan sa wer fiif jier foarút. It hat alles fan in Echternachse prosesje: trije stappen foarút en twa efterút. Likegoed hâlde we oan de lêste BFTK in eigen taalwet en in nij orgaan foar de Fryske taal oer. Mar taalwet en BFTK’s binne beide út ien lape toarnd. It advysorgaan Dingtiid skriuwt fan en ta brieven om dêr dan wer folle letter antwurd op te krijen.

Ik wol besykje in bytsje konkreet te meitsjen wat ik sis. In foarbyld. Yn de lêste BFTK stiet: ‘Alle basisskoallen mei in oanbod Fryske taal en kultuer steane der noed foar dat harren oanbod strykt mei de kearndoelen Frysk, lykas dy by algemiene maatregel fan bestjoer op grûn fan kêst 9 fan de Wet op it primêr ûnderwiis fêstlein binne’. Dat liket hiel wat, mar it is neat. Der stiet ommers net dat alle basisskoallen oan Fryske taal en kultuer dogge, mar dat de skoallen dy’t der wat oan dogge, dat dy mei de kearndoelen rekkenje moatte. Skoallen kinne ûntheffing freegje en gâns wat skoallen dogge dat! Nuver, dat kin wol foar it ferplichte Frysk, mar net foar oare fakken!

In oar foarbyld. ‘Provinsje en Ryk dogge alle war om, yn it gefal fan gemeentlike weryndielingsplannen, de oanbelangjende gemeenten te wizen op de needsaak om ta gaadlik gemeentlik taalbelied te kommen.’ Ik hoech eins al neat mear te sizzen. Wize op de needsaak? Der stiet ek: ‘It Ryk en de provinsje Fryslân sille, yn oparbeidzjen mei de oanbelangjende partijen, ôfspraken meitsje oer it beskermjen fan it plak fan de Fryske taal yn de nij te foarmjen gemeente.’ Oer it hoe en het wurdt lykwols neat sein. Der stiet ek neat oer taalbeliedsplannen en wat yn dy taalbeliedsplannen stean moatte soe. Wy sjogge hoe’t soks útwurket. Der hoecht net folle, Hollânsktaligen meie der eins gjin lêst fan ha en it kostet gau te folle jild.

Ik bin wat wiidweidich yngien op de BFTK’s. Dy bestjoersôfspraken binne der en dêr is eins alles wol mei sein. Wat moatte soe, wurdt yn grutte halen beskreaun en dat wurdt wer yn in ferskaat oan rûnten bepraat. Wy dogge dêr eins allegearre oan mei. Ik sjoch dat as in foarbyld fan hoe ’t wy mei-inoar mei de Fryske taal en kultuer omgeane. Oerheden en ynstânsjes skriuwe kreaze nota’s, ferhannelingen, brieven, krantestikken en sa fierder. Alles wat skreaun wurdt, fine we wat fan. Der hoecht net folle te barren of skriftlike en mûnlinge diskusjes geane oer wat de iene fan de opmerkingen fan de oare fynt en oarsom. Dan wol it noch wolris barre dat de doelen op de eftergrûn reitsje en dat it earst en meast benammen om it eigen gelyk giet. Dat is spitich en dat moat eins oars.

It is net tafallich dan ik no oer dat dwaan en litten fan ús mei-inoar praat en skriuw. 2018! Wy hawwe in hiel nij jier ta ús foldwaan. Wy moatte it no oars en better dwaan wolle. Der moat in nije BFTK komme. Dêr moatte konkrete doelen foar it Frysk op it mêd fan ûnderwiis, media en kultuer yn komme. Wat foar in nije BFTK jildt, moat ek foar oare publikaasjes jilde. Wy moatte streekrjocht op it doel ôf. It Frysk moat op alle skoallen ûnderwiisd wurde op in wize dy’t oan bern rjocht docht. Op alle skoallen moatte juffers en masters wêze dy’t it foech hawwe om dat ûnderwiis te jaan. It Frysk moat yn alle media brûkt wurde. Dat jildt foar de digitale wrâld, foar de omrop en fansels ek foar de kranten yn Fryslân. Dêr moatte we yn 2018 mei-inoar yn ienriedigens op ynsette. Dat liket my in goed foarnimmen ta. Ik winskje ús graach mei-inoar in fantastysk Frysk 2018 ta!

Aant Mulder fan Balk hold dit praatsje op sneon 30 desimber yn syn fêste rubryk Taalferoaring op Radio Spannenburch. Dy stjoert sneons fan 15.00-16.00 it programma ‘Gewoan Frysk’ út. Dat wurdt moandeis fan 9.00-10.00 werhelle.