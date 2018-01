Iepeningswykein Kulturele Haadstêd 2018

Op freed 26 en sneon 27 jannewaris wurdt Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa (LF2018) offisjeel iepene. In wykein lang is yn de provinsje fan alles te belibjen. Ien blauwe filten jas, tsientallen Fryske hynders, hûnderten ferhalen en mear as tûzen muzikanten. Us lânskip is it poadium en elkenien is útnoege!

It Iepeningswykein wurdt foarmjûn troch Tryater ûnder artistike lieding fan Ira Judkovskaja. Se beskriuwt it útgongspunt sa: “We ferbyldzje ús dream fan iepen mienskip. Wannear hat dy iepen maatskippij in kâns? As it ús slagget om nei elkoar te harkjen. En dat is krekt wat we dwaan sille. Troch ús ferhalen, yn alle breedte fan ús kultuer, mei elkoar te dielen. En troch mei elkoar muzyk te meitsjen. Want as der ien ding is dat minsken ferbynt en leart om nei elkoar te harkjen, dan is it muzyk.”

Programma freed 26 jannewaris – Hiel Fryslân

12:00 SjONG

It Kulturele Haadstêdjier wurdt mei Fryske basisskoallen muzikaal begûn. Eksakt om 12.00 oere sjonge de bern Seis oere thús – it LF2018-liet fan Nynke Laverman en Sytze Pruiksma – en ferspriede de skoallen in filmke mei #2018begjint fia Facebook.

19:00-22:00 2018ferhalen

Hiel Fryslân moetet elkoar yn winterwaarme sfearen. Hast alle 100 musea binne iepen en in hiel soad partikulieren iepenje har doarren: skûtsjesilers, boargemasters, kafeehâlders en de buorfrou fertelle op dizze jûn in bysûnder ferhaal. Werom nei de ‘winterjûnenocht’.

Programma sneon 27 jannewaris – Ljouwert

13:00-15:00 Sjoch ris wat ik kin

Sneon zoome we yn op de stêd Ljouwert en rinst likegoed binnen as bûten dwers troch ympresjes fan it hiele jierprogramma 2018. Ljouwerter bern traapje sneontemiddei ôf mei ‘Sjoch ris wat ik kin’ yn it ramt fan it Adje Lambertz-projekt, ien fan de haadprojekten fan LF2018. Yn de winkelsintra fan Ljouwert ferrasse se winkeljend publyk mei har keunsten.

19:00-21:00 2018previews

It gûnzet troch de stêd. De winkels binne iepen. Sa’n sechtich projekten jouwe in foarpriuwke by de 2018previews. Besikers wurde tusken 19.00 en 21.00 oere by de Ljouwerter stedspoarten begroete troch de Fryske hynders fan Stormruiter. Lân fan taal, yn OBE en Tresoar, ferwûnderet ús oer de rykdom fan meartalich mei elkoar libje. It Oranjewoud Festival soarget foar prachtige muzyk troch topmusisy, 8ste dag ynspirearret it publyk mei syn kilometer­lange flústerline en tsientallen mienskipsprojekten presintearje har. Ljouwerters, Friezen, besikers út hiel Nederlân wei en fan fier dêrbûten wurde meinommen yn it barren fan it jier.

21:15-22:15 De iepening

Fan 21.15 oere ôf komme alle minsken by elkoar op de trije pleinen (Gûverneursplein, Âldehoustertsjerkhôf en it Wilhelminaplein) ûnder 20 meter hege replika’s fan de Aldehou-tuorren. Mei hûnderten muzikanten op de dakken, tuorren en balkons en mear as tûzen koarleden foarmje de trije pleinen ien grut orkest. Der binne optredens fan ûnder oare Nynke Laverman, Piter Wilkens, rapper KUÒ, Lucette van den Berg, Shaza Hayek, it Noord Nederlands Orkest, Pasveerkorps Leeuwarden en in hiel soad oaren.

Syn Majesteit Kening Willem-Alexander en Har Majesteit Keninginne Máxima binne oanwêzich by de iepening en dogge mei de bern dy’t meispylje yn it iepeningsspektakel de offisjele iepeningshanneling.

22:15 Klokken yn de hiele provinsje liede it kulturele jier yn.

Afterparty mei livemuzyk yn De Koperen Tuin, Neushoorn en Schaaf City, programmearre troch Welcome to the Village.

Fan 21.35 oere ôf presintearret AVROTROS op NPO 1 de iepening fan Leeuwarden-Fryslân as Kulturele Haadstêd fan Europa 2018.

Yn it wykein sille ek in grut tal LF2018-projekten har premjêre belibje, lykas de foarstelling oer Marijke Muoi yn de Ljouwerter Grutte Tsjerke, Phantom Limb: Art beyond Escher yn it Frysk Museum, Beyond Dada & De Stijl Part 1 yn Museum Dr8888, en Het Grote Grutto Theater yn Natuermuseum Fryslân.

