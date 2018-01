Hûnderttûzen ynwenners mear yn 2017

Krekt as yn 2016 is de befolking fan Nederlân ferline jier op ’e nij relatyf sterk groeid. It CBS berjochtet dat der likernôch hûnderttûzen minsken by kamen. De groei komt krekt as ferline jier foaral troch ymmigraasje. Nederlân telt no hast 17,2 miljoen registrearre ynwenners. It CBS ferwachtet dat it oantal oer fiif jier op 17,5 miljoen minsken leit.

Bûtenlânske migraasje

Neffens it CBS is goed fjouwerfyfde fan de befolkingsgroei ôfkomstich fan bûtenlânske migraasje. De totale ymmigraasje komt del op likernôch 233.000 persoanen en de emigraasje op 151.000, in bytsje minder as ferline jier.

Ferlike mei 2016 gong it ferline jier faker om arbeids- en stúdzjemigranten en minder om asylmigranten. Oant en mei novimber skreaune sa’n 16.000 migranten mei in Syryske eftergrûn har yn yn Nederlân, hast tsientûzen minder as yn dyselde perioade it jier derfoar. Ut Ethiopië (1200 minsken) en út Afganistan, Iran en Irak wei (21 minsken) gong de migraasje hast troch de helte. De measte migranten komme út Europeeske lannen, Brazilië en Yndia. Ut Roemenië, Bulgarije en de eardere Sovjetsteaten kamen sa’n tsientûzen migranten.

Berten

In fyfde fan de befolkingsgroei is mar ôfkomstich fan natuerlike oanwaaks. Hoewol’t de gegevens noch net folslein binne, is de ferwachting dat der ferline jier 19.000 mear poppen berne binne as der minsken ferstoarn binne. Yn 2016 wiene dat der noch 24.000.

Krimp

Hoewol’t der hûnderttûzen minsken bykaam binne, binne der ek gemeenten dêr’t it tal ynwenners weromrûn is. Dat wie ferline jier yn 91 fan de 388 gemeenten it gefal, hast in fearn dus. It grutste part fan dy gemeenten leit oan ’e râne fan Nederlân. De krimp hat yn de measte gefallen te krijen mei it feit dat der mear minsken ferstoaren as der berne waarden.