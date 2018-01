Helptsjinsten drok mei lytse kalamiteiten

De helptsjinsten hawwe it yn de nijjiersnacht drok hân mei alderhanne lytse kalamiteiten. De brânwacht fan ‘e Jouwer moast der bygelyks op út mei in heechwurker, om’t der in fjoerpylk op it dak fan in hûs bedarre wie. Nei kontrôle die bliken dat it fjoer al gau wer útgien wie.

Yn Ljouwert wie om healwei alven op âldjiersjûn brân yn de hal fan in wenning oan de Schopperhofstrjitte. De brânwacht moast deroan te pas komme om it fjoer út te meitsjen. Ien fan de bewenners is troch ambulânsepersoniel neisjoen, mar hoegde net mei nei it sikehûs. It is net dúdlik hoe’t de brân ûntstean koe.

Yn Easterbierrum moast de brânwacht yn aksje komme foar in brân. Jongelju hiene dêr in auto yn ’e brân stutsen om it nije jier te fieren.

Dêrnjonken wurdt der in protte melding makke fan lytse brantsjes yn bergen ôffal of yn konteners. Under oare yn Damwâld, Oerterp, Starum en Burgum waard de brânwacht dêfoar oproppen.

Boarne: Omrop Fryslân