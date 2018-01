Haw wille mei it Frysk yn it jier fan de Kulturele Haadstêd

Om’t ús folk in dei âlder wurdt en no wolris wat help nedich hat, ha ‘k as Fries om utens nei inkelde desenniums wer geregeldwei kontakt mei bedriuwen en ynstânsjes op De Jouwer. Moai, kin ‘k nochris gewoan Frysk mei de minsken prate, tocht ik. Mar dat falt o sa ôf. Oft ik no in organisaasje skilje of in winkel ynstap, altiten set de oare partij yn it Nederlânsk útein. Benammen by de jongelju efter de supermerkkassa moat men meastentiids it net-ferbrekken steech folhâlde om der noch wat Frysk út te krijen. De folgjende klant wurdt wer fleurich yn it Nederlânsk begroete en dy praat gauris yn dyselde taal werom, ek al is er sels noch sa Frysktalich. Frysk is skynber net mear fanselssprekkend yn it iepenbiere libben. It Frysk dat ik fan jongerein ophein is boppedat gauris fan it soarte dêr’t my de teannen fan kromje. It Nederlânsk liket de measten makliker ôf te gean, sa fier is it hinne. Gjin niget. Yn it ûnderwiis kriget ús eigen taal fierstente min omtinken en op strjitte falt dy dus langer ek amper noch te learen. It stuit dat it Frysk gjin omgongstaal mear wêze sil yn grutte parten fan Fryslân komt sadwaande neieroan.

Mar sa hoecht it net te ferrinnen. Trends kinne omkeard wurde as we ús mar genôch bewust binne fan de konsekwinsjes dy’t ús hâlden en dragen hawwe, sjoch bygelyks nei it smoken yn iepenbiere romten en alkohol yn it ferkear. Yn dit gefal moatte we ôfweve mei it idee dat Frysk prate ûnfatsoenlik wêze soe. Krekt oarsom, minsken dy’t it brûken fan it Frysk behinderje, ferrinnewearje ús kulturele erfskip. Want, oars as mei in boesgroentsje, in taal slyt just as dy nét brûkt wurdt (lykas earder foarsitter fan de Ried fan de Fryske Beweging Jabik van der Bij dat ris formulearre, sjoch hjir).

It jier fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd kin in knierpunt wurde yn de lange histoarje fan it Frysk. Dy eigen taal is ommers de grutste kultuerskat fan de Fryske mienskip. Elkenien kin omraak bydrage oan LFKH18 troch it Frysk rûnom te brûken. Groetsje dêrfoar altyd yn it Frysk, oft jimme no fan hûs út Frysktalich binne of net, as sinjaal dat jo it petear (sa folle mooglik) yn it Frysk hâlde wolle (neffens it idee fan Hindrik van der Meer, sjoch hjirre). Fansels is it net de bedoeling om minsken bûten te sluten. Mar wa’t in taal net praat, kin dy lykwols faak al ferstean en de praktyk is in foarname learmaster. In moaie doelstelling soe wêze dat minsken dy’t de taal net (goedernôch) behearskje alle dagen fiif wurden fan Frysktaligen byleare (sjoch myn LFKH18-projektomskriuwing ‘Wy jouwe elkoar de fiif’ op Stipe.frl). Inoar op boartlike wize wat leare by elts petearke, dat jout perfoarst in soad wille en mienskipssin. En in goed gefoel; want it sadwaande sawol kwantitatyf as kwalitatyf mienskiplik wer op peil bringen fan de Fryske omgongstaal foarmet in tige wichtige bydrage oan it behâld fan ús Fryskeigen kulturele rykdom. Om dat te berikken, moat der wol man- en froumachtich meidien wurde, fansels. Dat, diel dit útstel yn jim fermiddens en op de sosjale media. Allegearre in protte taalwille tawinske yn 2018!

Nanne Hoekstra

Hjoed ek publisearre yn de Ljouwerter Krante en it Frysk Deiblêd.

Lês de eardere stikken oer dizze aksje nochris werom:

Mei-inoar kinne wy yn oardel jier it Frysk rêde

Sa grutsk as in Italiaan op ús taal

Taalsear is krekt as lânskipspine