Haikûs yn trije talen

Yn it ramt fan de Kulturele Haadstêd hat Henk Veenstra in nij webstee lansearre, Gedeelde Gedichten. It is in samling fan koarte gedichten yn mear as ien taal. Fan alle gedichten is in Fryske, Nederlânske en Ingelske fariant pleatst. De foarm fan de gedichten is foarearst beheind ta de Haikû, in dichtfoarm dy’t it Frysk Hânwurdboek omskriuwt as: “fan oarsprong Japanske dichtfoarm fan trije rymleaze rigels dy’t út 5, 7 en 5 wurdlidden besteane (dêr’t in yntins belibjen fan ’e natuer yn ta útdrukking brocht wurdt).”

Yn Japan wie yn de santjinde iuw it skriuwen fan haikûs ferbûn mei de wize fan libjen yn ‘hegere fermiddens’. Yn it Westen komt dy dichtfoarm net safolle foar. Yn 1863 waard de earste haikû yn Nederlân yntrodusearre. Troch harren kompaktens binne se faak weardefolle peareltsjes fan dichtkeunst.

Veenstra keas foar dy foarm (en de besibbe senryû), omdat Friezen harren sterk mei de natuer ferbûn fiele en neat fan opskikkerij hawwe moatte. De haikû past by de Fryske kultuer: byldzjend, echt en rjocht troch see, koart, mar krêftich yn taalgebrûk. In haikû is winliken ien sin dy’t yn ien sike te lêzen is. Mei faak koarte, ienfâldige wurden seit de dichter wat er sjocht en wat him rekket. Yn ien of in pear rake pinnestreken fangt er in situaasje of in stimming. Gjin fersieringen troch eigenskipswurden, gjin twanf fan rym en ritme. Serieuze haikûdichters kinne tiden dwaande wêze mei skaven en skuorjen om ta in optimaal resultaat te kommen.

De namme fan it webstee, www.gedeelgedichten.nl, wiist op it doel: minsken diele gedichten mei-inoar. Om it webstee hinne kin in mienskip ûntstean fan besibbe geasten dy’t troffen wurde troch de bylden en stimmingen en dêr oaren yn diele litte wolle. En oarsom, minsken dy’t har eigen fynsten diele wolle mei oaren.

Op it webstee steane foarearst twa rigen haikûs, ûnderbrutsen troch in tekst mei útlis.

It kontaktadres is hfjveenstra@gmail.com.