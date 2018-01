Haachske polityk kriget Pleit fan Fryslân

Yn De Haach hawwe Kulturele Haadstêd Ljouwert-Fryslân 2018, de provinsje Fryslân en de gemeente Ljouwert it Pleit fan Fryslân oerlange oan leden fan de Twadde Keamer. It dokumint ûnderstreket it belang fan keunst en kultuer oan de hân fan alve punten. “It pleit fan Ljouwert-Fryslân 2018 ûnderskriuwt dat kultuer de motor fan fernijing is”, seit Tjeerd van Bekkum, CEO fan LF2018, dy’t it dokumint oerlange. De kommissaris fan de Kening drs. A.A.M. Brok, deputearre Sietske Poepjes, boargemaster Ferd Crone en wethâlder Sjoerd Feitsma wiene der ek by.

De Fryske haadstêd en de Provinsje binne Kulturele Haastêd fan Europa 2018 út namme fan Nederlân. Se tsjinje dêrom ek as ‘best practice’, as foarbyld fan hoe’t de Fryske oanpak resultearret yn in heechweardich artistyk en betsjuttingsfol programma: “Troch safolle fan ûnderenop te organisearjen, mei belutsenheid fan in hiel soad minsken, litte wy sjen dat der in soad berikt wurde kin”, seit de hear Brok.

‘De Haach en Brussel hawwe der ek baat by om antwurd te finen op de fraach hoe’t boargerbelutsenheid meihelpe kin om maatskiplike prosessen foarm te jaan. Neffens boargemaster Ferd Crone fan Ljouwert is it kulturele-daadstêdjier in begjinpunt. “Wy wolle bliuwende effekten oerhâlde fan dit feestjier. Wy wolle Fryslân optille, yn Nederlân en yn Europa.”

Woansdei is yn De Haach in Kulturele-Haadstêddei. Op it Plein, foar it gebou fan de Twadde Keamer, stiet in LF2018-paviljoen dêr’t politisy, media en publyk belutsenen út it programma inoar moetsje.