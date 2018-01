Grikelân skaft sjaria ôf

Yn Grikelân makke de sjaria de ôfrûne njoggentich jier diel út fan de wet. It islamitysk rjocht wie foar moslims yn beskate gefallen ferplichte. Sa oardielen spesjale sjariarjochtbanken oer saken op it mêd fan houlik, skieding en erfrjocht. De geastlike dy’t lieding joech oan ’e sjariarjochtbanken waard troch de steat beneamd.

Dat is net mear sa. Ferline wike hat it Grykske parlemint de regeling ôfskaft. Neffens it Grykske regear makke dy regeling moslims ta twadderangsboargers.

De wet wie oarspronklik ornearre foar autochtoane moslims. Dy libje yn de regio Trasië, yn it easten fan Grikelân. Trasië is yn 1923 diel fan Grikelân wurden. Dêrfoar makke it diel út fan it Ottomaanske Ryk.

De ôfskaffing is yn gong set troch in proseduere fan in islamityske widdo, dy’t nettsjinsteande it testamint fan har man dochs net fan him urf, om’t in sjariarjochtbank oardiele hie dat it fermogen fan har man foar syn susters wie. Hja brocht de saak foar it Europeesk Hof foar de Rjochten fan ‘e Minsken.

Net allinne yn Grikelân binne sjariarjochtbanken. Yn Grut-Brittannië besteane se ek, allinne is der dêr gjin juridysk ramt foar. De útspraken binne der net binend.