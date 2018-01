Goud foar Ronald Mulder

Ronald Mulder hat op it EK ôfstannen yn Ruslân goud helle op ‘e fiifhûndert meter. De 31-jierrige reedrider fersloech de Rus Koelizjnikov en de Fin Mika Poutala mei in tiid fan 34,80.

Michel Mulder bedarre op plak sân mei in tiid fan 35,23. Hein Otterspeer die net mei, om’t er lêst hie fan ‘e rêch.

De ôfstânswedstriden yn it Russyske Kolomna wurde dit jier foar it earst riden foar in Europeeske titel.