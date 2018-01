Gemeente It Hearrenfean moat folle Frysker

De ynwenners fan de gemeente It Hearrenfean binne fan betinken dat de gemeente te Nederlânsktalich is. Der soe folle mear romte komme moatte foar it Frysk. Dat docht bliken út in ûndersyk dat de gemeente útfiere litten hat. De eigen amtners wolle ek graach mear romte foar it Frysk.

Yn de gemeenterie wurdt hast allinne mar Nederlânsk praat. Dêr is gjin reden foar, Frysktaligen hawwe it rjocht om it Frysk te brûken, mar de kultuer is der net neffens.

Alle amtners fan de gemeente fersteane it Frysk, twa tredde praat de taal en in fearn kin it Frysk skriuwe. Dochs wurdt it Frysk amper brûkt yn de amtlike organisaasje. De amtners soene dat wol oars hawwe wolle.

De gemeente en de provinsje ynvestearje de kommende jierren yn kursussen foar amtners en yn it oersetten fan teksten yn de Fryske taal. De Fryske taal moat as “kâns” sjoen wurde, sa skriuwt it kolleezje fan boargemaster en wethâlders yn de nota Fierder mei Frysk.