Gemeente Achtkarspelen makket .frl mailadres mooglik

De gemeente Achtkarspelen hat njonken gemeente Dantumadiel it technysk mooglik makke om gebrûk te meitsjen fan .frl mailadresekstinsje.

It inisjatyf kaam fan riedslid Groenhof, dy’t dêr twa jier lyn om frege hat en op it stuit as earste riedslid yn Achtkarspelen mails fertsjoert en ûnfangt mei .frl. Groenhof stiet bekend as fûleindich stimulator fan praktyske maatregels, dy‘t passe by fierdere emansipaasje fan de Fryske taal. De gemeente sil nei de ferkiezingen fan 21 maart 2018 hifkje oft der by de nije riedsleden belangstelling is foar in .frl mailadres.