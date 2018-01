Gedicht: Lytsguod

Lytsguod

Ik fernuverje my der wol gauris oer,

it lytse libbene guod om ús hinne.

Hja binn’ ôfgryslike warber en drok,

mar wat kinne hja dêrmei winne.

It liket sa doelleas en sa nutteleas

as bygelyks in bij och sa skrept,

de hiele dei hinne en wer fljocht,

foar alle dagen itselde resept.

Sa’n bij tôget huning oan en stofmoal.

Wat kin dêr no dochs efter sitte.

Is it inkeld it ynstân hâlden fan ’e soart

dêr’t hja harren foar opjeie litte?

Se libje mar efkes op dizze wrâld

en binne alle dagen yn ’e stringen.

Yn hokker belang sil soks wêze?

Is it inkeld foar it huning bringen?

Of is ’t allinnich foar de blommen,

foar de natoer moat elts libben bôgje.

It kin ek foar ús allegear wêze,

wy kinne al it moaie oanskôgje.

It is it ûnbegryplike, it almachtige,

it tige fernimstige, ja it is in wûnder.

Alles, hoe lyts ek, hat syn nut en wearde,

dus ek de bij kinne wy net sûnder!

Sjoerd F. Talsma