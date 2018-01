Gaelictalige skoalle “etnyske suvering”

It plan om in Gaelictalige skoalle yn Edinburgh by in oare skoalle ûnder te bringen hat yn Skotlân ta in soad opskuor laat. Alden neame de skoalle in gefal fan “etnyske suvering”.

Der is op it stuit ien Gaelictalige skoalle yn ‘e Skotske haadstêd: Bun-sgoil Taobh na Pàirce. Dy is ûnderbrocht yn in te fol gebou. It gemeentebestjoer wol dat er dêrom opnommen wurdt yn it gebou Drummond Community High. De Gaelictalige skoalle is de ôfrûne jierren tige hurd woeksen en Drummond Community High hat romte oer.

Te min romte foar bern út ‘e wyk

Neffens in groep âlde profitearje allinnich Gaelictalige plattelânsbern fan it Gaelictalige ûnderwiis en komt der troch de opname fan de skoalle yn it gebou fan ‘e Drummond minder romte, jild en omtinken foar de stedsbern. Edmund Farrow, bestjoerslid fan ‘e âlderrie, seit dat Drummond Community High in skoalle yn in “gebiet mei in soad etnysk en demografysk ferskaat” is en dat de skoalle dêr goed in mienskip fan wit te meitsjen. Gaelictalich ûnderwiis ûnder itselde dak soe derfoar soargje dat de skoalle “foar kommende generaasjes ferlern” gean soe. Hy seit: “De ferhuzing fan ‘e Gaelictalige skoalle nei Drummond soe der gau foar soargje dat der te min romte is foar bern út ‘e buert. Dan hat alle bodzjen fan ‘e skoalle foar de wyk yn ‘e ôfrûne jierren om ‘e nocht west.”

Multyetnyske populaasje

“In Gaelictalige skoalle is prachtich foar Edinburgh”, seit Mimmi von Pezold, in mem mei in bern op Drummond. “Mar dat moat net op kosten gean fan de multyetnyske populaasje dy’t wy op it stuit op Drummond hawwe.”

Dum-sgoil Taobh na Pàirce hat 109 learlingen. It Ingelsktalige Drummond Community High hat 333. De skoalle hat romte foar seishûndert learlingen, sadat in grut part fan ‘e skoalle net brûkt wurdt. De gemeente ferwachtet dat Drummond de kommende jierren amper groeie sil, wylst de Gaelictalige groepen mear as fertsienfâldigje sille.

Gaelic is populêr

Cllr Ian Perry fan ‘e gemeente seit: “De Gaelictalige klassen hawwe te min romte op harren hjoeddeisk plak. Drummon hat bliken dien in goede opsje te wêzen. Dêr hawwe se romte oer. Ekstra learlingen makket mooglik om mear fakken oan te bieden en om materiaal te dielen mei Bun-sgoil Taobh na Pàirce.”

It Gaelic is de besteande taal dy’t it langst yn gebrûk is yn Skotlân, mar de taal wurdt net folle mear praat. Allinne yn it noarden fan Skotlân is er noch de gewoane omgongstaal. Dochs nimt de populariteit fan Gaelictalige skoallen ta, ek yn gebieten dêr’t benammen Ingelsk praat wurdt.