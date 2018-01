Fryslân yn top 3 fan feilichste provinsjes

Fryslân heart by de trije feilichste provinsjes fan Nederlân. Dat blykt út ûndersyk fan online winkelsintrum beslist.nl, dat de oerheidsdata oangeande wenningynbraken yn 2017 analysearre. Allinnich Seelân en Oerisel hiene yn 2017 minder ynbraakmeldingen as Fryslân.

Minste ynbraken yn Seelân, Oerisel en Fryslân

Op tûzen ynwenners waarden yn Fryslân 2,3 wenningynbraken meld, itselde oantal as yn Grinslân. Allinnich Oerisel en Seelân wiene dat der minder: yn Oerisel 2,1 op tûzen ynwenners en yn Seelân 1,8. De measte wenningynbraken wiene mei 3,9 yn Flevolân.

Measte ynbraken yn Ljouwert en op it Bilt, gjin op it Amelân

De measte wenningynbraken wiene yn Ljouwert. Op de tûzen ynwenners wiene 4,9 minsken it bokje. Op it Bilt wiene dat 3,5. It Amelân is de iennichste gemeente yn Nederlân dêr’t yn 2017 gjin ynbraken rapportearre waarden. It folsleine oersicht fan ynbraaksifers fan alle gemeenten (op de tûzen ynwenners) stiet hjir ûnder.

Ljouwert 4,9

It Bilt 3,5

Flylân 2,7

Smellingerlân 2,4

Opsterlân 2

Eaststellingwerf 1,9

Skylge 1,7

Weststellingwerf 1,6

It Hearrenfean 1,5

Tytsjerksteradiel 1,4

De Fryske Marren 1,4

Súdwest-Fryslân 1,4

Harns 1,3

Dongeradiel 0,9

Kollumerlân en Nijkrúslân 0,8

Achtkarspelen 0,7

Dantumadiel 0,6

Ferwerderadiel 0,5

It Amelân 0,0

Measte ynbrekers brûke de achterdoar

Ynbrekkers hawwe ferskillende mooglikheden om in wente yn te kommen. De measte ynbrekkers komme troch de efterdoar (36%). Oaren komme troch de foardoar (21%) of troch in finster ûnder (23%).

It folsleine oersicht fan ynbraken de regio, data oer ynbraakmetoaden en ynbraakprevinsjetips stiet op https://www.beslist.nl/info/inbraak.html