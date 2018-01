Fryslân: Skjinnerlân 10

Makket FossylFrij bliid?

Kollum fan Bouwe de Boer

Okkerdeis makke it Sintraal Buro foar de Statistyk bekend yn it tredde fearnsjier fan 2017 wer mear CO2 útstjitten wie as yn deselde perioade fan it jier dêrfoar. Wy krije it sa’t it liket mar net foarinoar yn Nederlân. Oare lannen slagje dêr folle better yn. Dútslân en Noarwegen jouwe it goede foarbyld. Yn Noarwegen binne je suver gek as je gjin elektryske auto hawwe. Dat hat te meitsjen mei lege belesting, mar ek mei goedkeape stroom út wetterkrêftsintrales. Dy hawwe wy hjir net. Noarwegen brûkt in soad jild foar it stimulearjen fan duorsume enerzjy. Smoarch betellet skjin. Dat docht Dútslân ek, smoarge enerzjy wat djoerder, dat finansieret skjin.

Yn Nederlân hawwe wy mei de SDE (subsydzje duorsume enerzjy) ek in systeem yn dy rjochting. Miljarden wurde útjûn oan de winning fan skjinne ernerzjy, mar wy fernimme der net safolle fan.

Dat komt trochdat it grutte jild faak nei grutte projekten giet dy’t wy amper sjogge. Biomassa yn koalesintrales, wynparken op see of grutte sinneparken. De realisaasje fan dy parken duorret jierren. Trije oant fiif jier foar in wyn- of sinnepark is hiel normaal. Dat avensearret dus net echt!

En dan hawwe wy Fryslân, mei de measte enerzjykoöperaasjes, de measte biogasproduksje, de measte elektryske boaten en… de measte enerzjyneutrale wenningen! Gewoan sels dwaan, dat past by de Friezen.

Koartlyn, foar de krystdagen, moast ús hûs der ek oan leauwe. Behalve de griengasauto, hawwe wy no ek in pelletkachel, tolve ekstra sinnepanielen, ekstra flier- en muorre-isolaasje, ynfrareadpanielen, in elektryske trochstreamferwaarmer om te dûsen en yn de keuken in lyts boilerke foar waarm taapwetter. Noch in sinneboiler derby en in keramyske kôkplaat en…it gas kin derôf. De ynstallateur krige it krekt foar de krystdagen foarinoar. Mei in bytsje subsydzje fan it Ryk en de Provinsje is it foar in earme amtner krekt allegear te beteljen. Ik bin de iennige net, it begjint in lytse revolúsje te wurden. De Freonen fan FossylFrij Fryslân biede dat jo ek oan!

Wat men sels net allegear dwaan kin! De alvewegetocht ynspirearret studinten, gemeenten, doarpen en bedriuwen om net mear benzine en disel te brûken mar griengas, blauwe disel of gewoan de auto efkes net te pakken! FossylFrij makket bliid. Meikoarten wurdt bekend wêr’t de blauwe disel yn Fryslân tankt wurde kin. By jo yn ’e buert ek! Yn ’e rige… foar fossylfrij.