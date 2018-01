Fryske ‘spearsmiter’ wol mei unike ûntúchbestridingsmetoade de grins oer

It yn Kollum fêstige 100% miljeufreonlike ûntúchbestridingsbedriuw Weed Free Service hat oan it begjin fan it nije waaksseizoen foar frjemde eksoaten in stipepunt yn Seewolde en Hardenberg iepene.

De ûndernimming, dy’t lanlik in soad sukses hat by it tebekbringen en eliminearjen fan foar de natuer, minske en gebouwen skealik frjemd plantguod lykas de reuzebeareklau en de Japanske readskonk (Polygonim L), wol útwreidzje nei lannen as België, Ingelân en Dútslân. Dêr wurde eigeners fan iepenbier grien, paden, bedriuwshiemen ek mei klam twongen destruktive ûnkrûden miljeufreonlik út ’e wei te romjen of werom te kringen, soke neffens EU-rjochtlinen.

Direkteur en pionier Harry Kloosterman hat lânsen mei spesjale spearpunten ûntwikkele, dy’t keppele oan in mobile hegedruk-hytwetterynstallaasje, tige effektyf blike te wêzen. Foar elk stik túch set er in oare spearpunt, in bepaalde wurkdruk en in bepaalde wettertemperatuer yn.

“It is in kwestje fan sekuer ynstellen, injektearjen, fêstheakjen of snijen en weromlûken,” ferklapt Kloosterman. “Yn Nederlân is de reuzebeareklau dy’t brânwûnen feroarsaket, in ferskynsel om bang fan te wêzen, neist de Japanske readskonk, wetterkrassula en it galleblêd. Foar it weromkringen sette we terreinweinen en lytse pontonboaten yn mei oan board in kompakte hegedruk- hytwetterynstallaasje. Wy kinne oeral by komme.”

Japanske readskonk: de huzefernieler

Yn lannen as België en Ingelân lizze eigeners fan gebouwen foaral wekker fan de fluch oanwaaksende Japanske readskonk. De woartels dêrfan kringe troch en splite fûndearringen en dan muorren fan bygelyks huzen, dy’t dêrtroch ûnbewenber en net te ferkeapjen binne. Yn keapkontrakten is de oanwêzigens fan dy eksoat in ûntbinend betingst wurden.

Om’t Kloosterman net maklik oan alle fragen út it bûtenlân foldwaan kin – de oanrydtiden binne in punt – is er no oan it sykjen nei bûtenlânske ûndernimmers dy’t mei syn lisinsje syn lânsen en spearen brûke meie om de striid mei de frjemde eksoaten oan te gean. Yn Nederlân hat er sechtjin minsken oan it wurk en hy ferwachtet dat er dizze maitiid en simmer mear folk oanlûke moat.

Mear ynfo: www.weedfreeservice.nl