Frânsen bedarje faak yn Poperinge troch minne behearsking Nederlânsk

België hat strange taalwetten. Yn Flaanderen wurde offisjele meidielings yn it Nederlânsk dien en yn Walloanië yn it Frânsk. It omroppen yn ‘e trein falt ek ûnder dy regeling, ek yn de ynternasjonale trein nei Frankryk ta.

De trein wurdt yn it Flaamske Kortrijk splist: ien helte rydt troch nei Rijsel yn Frankryk, wylst de oare nei it Flaamske Poperinge trochgiet. Yn de trein wurdt yn it Nederlânsk omroppen hokker treinstel oft nei hokker stêd ta giet. Frânsktaligen, ûnder wa’t in soad Frânske toeristen binne, begripe dat meastal net, sadat se yn it ferkearde treinstel sitten bliuwe en net thúskomme, mar yn Poperinge bedarje.

De Belgyske spoarferfierder NMBS seit dat er him hâlde moat oan de taalwetten. Wol wol it bedriuw sjen oft der in oplossing te finen is.