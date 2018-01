Floarida hat swierste sniefal yn tritich jier

Yn Tallahassee, de haadstêd fan de ‘sunshine state’ Floarida, is foar it earst yn hast tritich jier snie fallen. De temperatuer kin dêr ûnder nul sakje, in seldsumheid yn Floarida. Dêrnei luts it sniefront nei de Atlantyske kust, dêr’t súdlike steaten as Savannah en Charleston yn South Carolina ek troch wat snie ferrast waarden. Oan ’e kusten fan Georgia, South en North Carolina en Virginia kin fyftjin sintimeter snie falle.

Amerikaanske waarkundigen warskôgje dat it front by de eastkust lâns útgroeie kin ta in flinke sniestoarm mei orkaaneftige wynkrêft en in protte snie. De stoarm kin op de oseaan sân meter hege floedweagen feroarsaakje. Oan de noardlike eastkust fan de Feriene Steaten kinne rekôrs brutsen wurde. Takom wykein kin it yn de steat Maine bygelyks oant -27 graden Celsius wurde en yn New York -16.