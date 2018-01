‘Flewielsêfte’ skilderijen op side

“It is in bysûndere frou. Beskieden, emansipearre en talintearre”, sei Simmie Koekkoek yn har iepeningswurd. De lokaasjemanager fan ECR Kening State yn Frjentsjer spruts oer de 93 jierrige E. v.d. We-Ha, sa’t frou Van der Woude-Hettinga steefêst har wurk sinjearret. Yn neifolging fan de hear Westra en frou Van Tuinen, mei sy de kommende moannen har wurk sjen litte yn de gongen fan it kompleks, dy’t sûnt in pear moanne as eksposysjeromte brûkt wurde. Frou Van der Woude-Hettinga wennet, krektas Westra en Van Tuinen, op ECR Kening State, mar wylst beide oare keunstners op gewoan doek wurkje, skilderet sy op side. En dat is in hiel oar fak.

Boargemaster Eduard van Zuijlen, fan Frjentsjeteradiel, joech bewenners en lieding fan ECR Kening State de ried om gebrûk te meitsjen fan inoars talint. “Diel dy mei-inoar. Befêstigje inoar. Jou komplimintsjes. Dat is in ûnderskat fenomeen by it gearstallen fan mienskippen”, sei er in pear moanne lyn. Gebrûkmeitsje fan it talint fan de bewenners. Diele mei-inoar. De nekke útstekke. Hy tocht oan talint yn de romste betsjutting fan it wurd, lykas de organisaasje fan in evenemint, inoar helpe, it opknappen fan in putsje, it meitsjen fan skilderijen, it skriuwen fan boeken en gean samar troch. Doel is in ûntwikkeling op gang te bringen dy’t liede moat ta in fitale mienskip. It eksposearjen fan eigen wurk draacht dêroan by, is it idee. Bewenners krije sa de kâns om de nekke út te stekken en talint te dielen. Yn de optyk fan de organisatoaren fan de eksposysje, Wilma van den Brug en Gerda Booy, skept soks in bân dy’t it mooglik makket jin earne mei te identifisearjen. It wurket ek sa by ferieningen, tsjerken, doarpen en stêden.

Leafde op it earste gesicht

Frou Van der Woude-Hettinga is de tredde dy’t de nekke útstekt, yn ’e hoop dat de minsken fan har wurk genietsje en dat sy harren ynspirearret en aktivearret. En dat bart. De eksposysjes meitsje tongen los en bringe wiswol libben yn de brouwerij en net allinnich mei de iepeningsseremoanje, dy’t neffens tradysje bestiet út prachtige wurden yn de rjochting fan de keunstner. Want keunstner is se. Sa stiet se ynskreaun by de Keamer fan Keaphannel. Har wurk fûn eigeners oer de oseanen en se brocht in autobiografysk boekje út mei har libbensskiednis, foto’s fan har wurk en wat har driuwt yn dizze wrâld. Ea wie se juffer, mar se gie – moast – op 58-jierrige leeftyd mei de VUT. Dat koe doe noch. Romte meitsje foar jongere learkrêften, hjitte dat. As men net opstapte, wie men in aso, alteast sa fielde dat oan, skriuwt se. Dat wie yn de jaren tachtich fan de foarige iuw. Haachsk belied om de wurkleazens ûnder jonge dosinten op te lossen. Se krige dus ‘frije tiid’ en dy frege om in ynfolling. Se kaam ris op in útstalling fan skilderijen op side. Yn Tilboarch. “It wie leafde op it earste gesicht”, sei Agnes Dubelaar yn har taspraak op de iepening. “It klikte fan it earste momint ôf tusken de side en Van der Woude-Hettinga.” Underweis fan Tilboarch nei Ljouwert tocht se al nei oer hoe’t it fierder moast mei har en de side. Dat se dêr fierder mei woe, stie foar har fêst. Fia in telefoanboek kaam de eks-leareres yn kontakt mei Agnes, trochdat dy in bedriuw yn side hie en ek noch kursussen side-skilderjen joech. Yn Frjentsjer. Flak om ‘e hoeke. Sa begûn it.

Het Vliet

It wurk fan Van der Woude-Hettinga is dúdlik oars as oaljeferve op doek. De objekten op side wurde ‘flewielsêft’, teminsten sa ‘fielt’ it oan. Der hinget in net te neamen sêfte glâns oer it wurk en dat komt troch de ûndergrûn, de spesjale stoomde ferve út Frankryk en de hân fan de keunster. Van der Woude-Hettinga skilderet graach blommen, mar har foarkar giet út nei bygelyks seegesichten. Dêr bart fan alles op. Op it iene sjocht men de stikkensleine resten fan de brâning op it strân oanspielen, op it oare de sinne dy’t fuortsakket yn in prachtige reade loft. De skôger moat wol wat ôfstân nimme, want oars komt it wurk net goed út ’e ferve. En dan blykt dat in gong net de ideaalste eksposysjeromte is foar gruttere stikken. Net om ’e nocht steane ‘Het Vliet’ en it ‘Spinnenweb’ op it foarblêd fan de uitnûgingskaart foar de iepening. It binne de twa topstikjes, de pearels fan de ekposysje. “Efkes tocht ik dat ‘Het Vliet’ in kryttekening wie. De pasteltinten en de horizontale fegen, litte jin tinke oan fingerwurk, dat gebrûklik is by kryt. Mar de skyn ferrifelet. It is dochs wier ferve”, sei Agnes. Van der Woude-Hettinga skilderet oer it algemien tige krekt, foaral de blommen, mar de losse pinsiel dy’t se brûkt by ‘Het Vliet’, oerfalt jin. Troch dy technyk set se in prachtige en foaral sfearfolle ympressy del fan it eardere wetterke, letter greft, troch it eastlik part fan Ljouwert. Se boartet mei it ljocht en slagge der dêrtroch yn in perfekte refleksje yn it wetter op it doek te krijen. Tige oandwaanlik en krekt net te moai makke. De minsken, dy’t harren it Noard- en Súdfliet noch yn it sin bringe kinne (it waard tichtgoaid yn de sechtiger jierren fan de foarige iuw), witte mar al te goed dat dy wetterloop doe in stjonkend, protteljend, iepen rioel wie, mei swart wetter, dêr’t net in fisk it yn úthâlde koe en dêr’t de pakhuzen fan Koopmans har net yn spegelje koene. Het Vliet op it skilderij seach der op tige âlde printbrievekaarten sa út.

Kûpons

Agnes Dubelaar fertelde har publyk dat side oars reagearret op ferve as gewoan doek. Dat hat te meitsjen mei de struktuer fan de tried. Dy fan side is hol en sûget de ferve oars op as gewoane tried. “As ik twa drippen falle lit, sille se ferskillend útrinne”, skriuwt Van der Woude yn har boek. “De spesjale ferve rint maklik, mar as de flakken te hurd drûgje ûntsteane der drûchrânen. Bytiden kin ik dêr gebrûk fan meitsje, mar by it skilderjen fan werom te kennen projekten, kin dat lêstich wêze.” Lykwols, as de ferve te stadich drûget, sakket it en dat kin jammerdearlik útpakke as ik bygelyks in strakke hoarizon yn in seegesicht skilderje, om mar ris wat te neamen. Al mei al in kwestje fan learen om te gean mei it materiaal en akseptearjen dat it bytiden net goed giet of oars útpakt as ik wol. Soms kin ik dan it doek wol fuortgoaie en opnij begjinne. Neist it meitsjen fan skilderijen, beskilderet se ek stof, kûpons, dy’t foar bygelyks klean brûkt wurdt. Twa troch har beskildere kûpons hingje yn de gong en foarmje it slútstik fan de eksposysje. En wer liket it krekt as makket Van der Woude-Hettinga gebrûk fan in oare technyk, as hat se de ferve mei in bus op ‘e stof spuite. Sa moai rinne de kleuren yninoar oer. It docht hjir en dêr yn ‘e fierte wol in bytsje tinken oan graffitykeunst. Mar neifraach learde ek dizze kear dat de keunstneres it dochs wier mei de kwast dien hie.