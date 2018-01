Fjouwer Golden Globes foar film ‘Three Billboards’

De Britsk-Amerikaanske film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri is de grutte winner wurden by de útrikking fan de Golden Globes. De film wûn fjouwer prizen, ûnder oare dy foar bêste film yn de kategory drama.

De film giet oer in allinnichsteande mem dy’t út lilkens oer de moard op har puberdochter trije grutte oanplakbuorden hiert en dêr konfrontearjende teksten op set. Haadrolspylster Frances McDormand, byrolakteur Sam Rockwell en senarist Martin McDonagh (dy’t ek de rezjy die) foelen op it gala yn Beverly Hills ek yn ’e prizen.

De Dútske produksje Aus dem Nichts wûn de Golden Globe foar bêste bûtenlânske film. De film fan regisseur Fatih Akin, dy’t yn it Ingelsk In the Fade hjit, giet oer in frou dy’t har libben op oarder besiket te krijen nei’t har Koerdyske man en soantsje omkaam binne by in oanslach fan neonazi’s.

De film dy’t mei sân nominaasjes foarôf de grutte favoryt wie, The Shape of Water, moast it dwaan mei twa prizen. Regisseur Guillermo del Toro en de filmmuzyk waarden bekroand. Bêste akteur yn in drama waard Gary Oldman foar syn rol yn Darkest Hour. Yn de kategory komedy/muzykfilm gongen prizen nei Lady Bird (bêste film en bêste froulike haadrol foar Saoirse Ronan) en James Franco (haadrol yn The Disaster Artist).

De priisútrikking stie foar in grut part yn it teken fan de #MeToo-diskusje, dy’t Hollywood de ôfrûne tiid behearske. Sa wiene bygelyks in protte aktrises yn in swarte jurk klaaid, út protest tsjin min seksueel hâlden en dragen yn de film- en telefyzjewrâld. Ferskate priiswinners grypten har oerwinningstaspraak oan om de kwestje oan ’e kaak te stellen. Oprah Winfrey, dy’t in oeuvrepriis krige, sei: “Der sil in dei oanbrekke wêrop’t froulju en manlju opsteane dy’t derfoar soargje dat net ien ea noch “Me too” hoecht te sizzen.”