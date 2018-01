Ferkeap giftige kûgelfisk bringt Japanske stêd yn ûnstjoer

In Japanske supermerk hat in flater makke mei faaks wol deadlike gefolgen. De winkel yn Gamagori hat poarsjes ‘fugu’, kûgelfisk, ferkocht, sûnder de tige giftige lever derút te heljen. Fia lûdsprekkers op ’e dyk wurde bewenners warskôge om de delikatesse stean te litten. De kûgelfisk is sa giftich dat elk flaterke by it tameitsjen derfan in deadlike ôfrin ha kin. Jiers bedarje ferskate minsken yn Japan mei in fugufergiftiging yn it sikehûs. Ofhinklik fan de soart, hat de fugu in senuwgif yn ’e hûd, de aaistokken en de lever.

Fugu mei allinnich tamakke wurde troch koks mei in spesjale fergunning. Tradisjoneel moatte dy ek de earste hap nimme om te bewizen dat de fisk giffrij is. Tsjintwurdich wurdt de fisk ek kweekt sûnder it gif yn ’e organen, al binne in protte tradisjonele sjefs der net gerêst op dat de kweekfisk hielendal feilich is. De supermerk yn Gamagori hat fiif poarsjes ferkocht, dêrfan binne der no trije terjochte.