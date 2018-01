Feie Fonyk: Kringloop

Ik kom graach yn “kringloopwinkels”. Ik soe der sa gau gjin Frysk wurd foar wite, werbrûkwinkel? De bêste kringloop dy’t ik ken stiet yn Kollumersweach. Se ferkeapje alles wat mar te betinken falt. Ik fyn it benammen dêrom in moaie winkel, omdat se der in soad boeken hawwe. De romans steane op alfabet fan skriuwer en de “non fictie” is yndield op ûnderwerp. Boppedat hawwe se in ûnbidich tal 33-toereplaten en cd’s. Ik moat my sadwaande eltse kear ynhâlde om net fan alles te keapjen. It jild giet nei Stichting Het Lichtpunt. Foar mear ynformaasje sjoch harren webside. Net fier fan de Lichtpuntloads hat de organisaasje Emmaüs in kringloop oan de Ryksstrjitwei yn Jistrum. Dat Emmaüs bestiet al lang en dêr wol ik it no oer hawwe.

Kringloopwinkels foar goede doelen

Henri Marie Joseph Grouès waard berne op 5 augustus 1912 yn Lyon, mar dat sil de measte minsken net folle sizze. Hy is bekend wurden ûnder de skûlnamme dy’t er foar himsels betocht hie yn de twadde wrâldoarloch: “Abbé Pierre”. Fansels, Frankryk wie yn de jierren fjirtich en fyftich fan de foarige iuw earmoedich lykas alle oare Europeeske lannen. De winters kinne yn Frankryk tige kâld wêze. En sa’t Henri Grouès him yn de oarloch ynsette foar de Joaden en flechtlingen, sa sette er him nei de oarloch yn de kâlde winters yn foar de dakleazen. Abbé Pierre waard de oprjochter fan de saneamde Emmaüsbeweging. Dat wie yn 1954. It is ûndertusken in grutte organisaasje wurden mei tûzenen frijwilligers, mar ek betelle krêften en 117 festigingen troch heel Frankryk. De SDF’s, de “Sans domicile fixe”, de dakleazen, mar ek minsken mei problemen, kinne terjochte by Emmaüs en skewiel krije.

Se hawwe yn Parys in werbrûkwinkel yn de Rue Charonne. Ik haw der wolris west. Kinst der fan alles keapje lykas by Emmaüs yn Fryslân. Ik haw der ea in pear boeken kocht. Hja hearden wol oan my dat ik net fan hûs út in Frânsktalige bin, hoewol’t ik my der aardich mei rêde kin. “Wêr komme jo wei?” “Ah, les Pays-Bas, c’est où?” Guon swalkers dy’t hjir omskarrelje witte net krekt wêr’t it leit. Utlein datst der yn seis oeren bist mei de auto of yn trije oeren mei de trein fan it Gare du Nord. “En hast dêr ek Emmaüs?” fregen se. “Jawis”, haw ik sein. “Dy stiet yn Jistrum en der is ek ien yn Ljouwert.” Dat sei harren neat

Abbé Pierre kin tefreden wêze mei syn organisaasje dy’t in soad goed docht. Hy ferstoar al wer mear as tsien jier lyn, op 22 jannewaris 2007. By de ferkiezing fan de grutste Frânsman fan alle tiden waard er ea tredde nei – fansels, hoe sil it oars mei dit soarte fan healwizichheden – fuotballer Zidane.

De foto is makke yn de Lichtpuntloods Kollumersweach