Feie Fonyk: bitcoins

Jild kinst net ite, kinst der net yn wenje, kinst dy der net mei klaaie en op in ûnbewenne eilân hast der neat oan. De wearde hat te krijen mei ôfspraken dy’t makke binne troch it regear, de banken – en dan noch…

Eltsenien dy’t de skiednis ken, wit hoe maklik oft it is misgiet. Op 2 novimber 1923 waarden yn Dútslân nije bankbiljetten printe fan tûzenen miljarden Mark. Om oan de fraach te foldwaan moasten 132 printerijen ynskeakele wurde. It wie papier sûnder wearde. Guon minsken brûkten it om de kachel mei oan te meitsjen. Sa hiest der mear oan as foar deselde steapel biljetten brânje te keapjen. Dy hyperynflaasje hat gelokkich net lang duorre.

Fan ’e moarn is de koers wer omheech gien

Sûnt koart hawwe wy de bitcoin, neist it gewoane jild. Kinst der mei betelje, kinst der mei hannelje, kinst besykje goedkeape bitcoins on line te keapjen en as de wearde omheech giet, se wer te ferkeapjen. It skynt datst der ryk mei wurde kinst, mar ik doch der net oan mei.

Doe’t ik fan ’e moarn wat lies oer de bitcoins, kaam my dy skiednis yn it sin fan de tulpehannel yn de 16e iuw. Yn jannewaris 1637 waarden der tulpen kocht en ferkocht dy’t de wearde hiene fan in Amsterdamsk hûs oan de grêft. Sa’n fiiftûzen minsken holden har dwaande mei dy hannel. Op 3 febrewaris fan itselde jier stoarte it hiele tulpesirkus yn en kaam der in ein oan de spekulaasje. Guon ferfoelen ta djippe earmoede.

Ik soe mar oppasse mei dy bitcoins. Nei in lytse dip justermiddei om fjouwer oere is de koers fan ‘e moarn wer omheech gien, mar it bliuwt in ûnwisse hannel. It is net foar neat dat minsken dy’t jild oer hawwe dat brûke om bygelyks wenhuzen te keapjen. Dan binne se der aardich wis fan dat de ynvestearring wearde hâldt.

Hendrik Gerritsz. Pot skildere yn it selde jier dat de tulpehannel yn de 17e iuw ynstoarte Flora’s malle wagen. Op de wein sitte in tal healwizen dy’t ôffierd wurde nei de see. Ik mei hoopje dat der ynkoarten net in cartoon yn de krante komt mei bitcoinkeapers dy’t ta de biddelstêf ferfallen binne.

It skilderij fan Pot hinget yn it Frans Halmuseum yn Haarlem