Falentynskconsert De Bazuin Oentsjerk mei meiwurking fan Iris Kroes

Foar de 31ste edysje fan it Falentynskonsert op sneon 10 febrewaris 2018 hat de Bazuin Oentsjerk de gearwurking socht mei in fertroud gesicht: sjongster Iris Kroes (Drachten) sil har bysûndere bydrage jaan. It konsert is dit jier foar de tsiende kear op rige yn De Lawei en begjint om 20.00 oere.

Falentynskonsert: in kompleet jûntsje út!

Mei it Falentynskonsert wurde de minsken traktearre op in alsidige en muzikale jûn op heech nivo. Dit jier komt fan it begjin oant en mei de lêste noat de klam yn it bysûnder te lizzen op in totaalteaterûnderfining. Dy alsidigens makket it konsert oantreklik foar sawol de echte brassleafhawwer as foar de besiker dy’t minder bekend is mei brassbandmuzyk. De Bazuin Oentsjerk siket, as it giet om syn gasten, elk jier nei unike kombinaasjes en fernijende showeleminten. In profesjoneel kombo makket it muzikale feest kompleet.

Iris Kroes: alsidich talint ticht by hûs!

De gearwurking mei Iris Kroes bestiet no al sa’n tsien jier. Foardat sy mei it winnen fan de finale fan The Voice of Holland by it grutte publyk trochbruts, stie se al nei ôfrin fan it Falentynskonsert op ‘e planken mei Pieter Veenstra, mei wa’t se doe in duo foarme. Tsjintwurdich stiet har bûsboekje fol mei ûnder mear optredens as guest entertainer op see yn har Iris Cruis-toer en har eigen teatertoer Irisistible. De gemy dy’t der fan it begjin ôf tusken de sjongende harpiste en de brassband wie, is lykwols altyd bleaun.

Surrounded by Water

De gemy tusken Iris en De Bazuin hat dit jier in bysûndere útwurking krige. Yn it ramt fan Kulturele Haadstêd 2018 hat Iris it liet ‘Surrounded by Water’ skreaun. It liet ferwiist nei sawol wetterryk Fryslân as nei de oare kulturele haadstêd Valletta (Malta). Iris hat dit nije nûmer mei de muzikanten fan De Bazuin opnommen en dy sukseskombinaasje sil ynkoarten fêst wol gauris vaak op ‘e radio komme. Fansels kriget dit liet spesjaal omtinken op it Falentynskonsert!

Wa’t wis wêze wol fan in plak, kin kaarten reservearje fia De Lawei.