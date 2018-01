Europa weeft ôf mei pulsfiskerij

It Europeesk Parlemint hat hjoed foar it ferbieden fan de pulsfiskerij stimd. Dat betsjut in snútslach foar in protte Nederlânske fiskers, dy’t dat spesjale fisktúch (sjoch foto, ©Wikipedy) op harren skippen hawwe. Pulsfiskers jeie de fisken mei lytse elektryske skokjes fan de boaiem fan de see. De fiskers wolle ha dat dy technyk better foar it libben op ‘e seeboaiem is as it fiskjen mei de âlderwetske boomkor, om’t der gjin swiere kettingen brûkt wurde. Yn totaal hawwe 84 Nederlânske seekotters op it stuit in tydlike fergunning om op de Noardsee te fiskjen mei elektroaden mei swakstroom.

Neffens minister Carola Schouten fan Lânbou is it ûnbegryplik dat it Europeesk Parlemint in ferbod easket: ”It liket derop dat emoasjes en sentiminten it wûn ha fan feiten en resultaten fan onôfhinklik ûndersyk. Dat is in minne boel. Wy sille ús fûleindich fersette tsjin in ferbod en fansels gean ik troch mei it ferdigenjen fan de belangen fan de Nederlânske pulskfloat.” Keamerlid Jaco Geurts fan it CDA hat in debat oanfrege mei minister-presidint Rutte en minister Schouten oer de sosjale en de ekonomyske gefolgen.

De Fryske deputearre Johannes Kramer is min te sprekken oer hoe’t it Europeesk Parlemint in ein makke hat oan de pulsfiskerij. It ferbod is in hurde klap foar de sektor, seit er. Kramer hat de yndruk dat it yn it Europeesk Parlemint eins net om de wiere effekten fan it elektrysk fiskjen draaide, mar oer it beskermjen fan nasjonale belangen.

Wethâlder Maria le Roy fan Harns tinkt dat it ferbod gefolgen hawwe kin foar de stêd. Alle jierren komme grutte oantallen kotters de Harnzer haven yn om fisk en garnalen te lossen. It ferbod is net goed foar it imago fan de Nederlânske fiskerij, seit se. Twa Fryske kotters fiskje elektroanysk, mar yn Harns losse ek in soad fiskersskippen út Urk en út oare plakken.

Durk van Tuinen fan de Nederlandse Vissersbond hie de lieding oer de kampanje foar de pulsfiskerij. Van Tuinen komt fan Hylpen en Omrop Fryslân hie in fraachpetear mei him:

Wat is pulsfiskjen krekt?

It is te rêden om fiskjen mei netten dêr’t gjin kettingen oan sitte, mar elektroaden mei swakstroom. It is in folle duorsumer wize fan fiskjen. It is better foar de seeboaiem, en de kotters ferbrûke ek folle minder brânstof. It is hiel geskikt foar de fiskerij op de Noardsee.

Mar der binne in protte tsjinstanners fan de pulsfiskerij, benammen yn Frankryk. Dy sizze dat de fisk sa bot skansearre wurdt by de pulsfiskerij, dat de fisk ûnferkeapber wurdt. Is dat jo ûnderfining ek?

Dat is in hiel frjemd argumint. Us ûnderfining is krekt dat de fisk folle moaier bliuwt as mei de tradisjonele fiskmetoade mei de boomkor.

Is dat wat jo oanbelanget dan in foarbyld fan nepnijs dat de tsjinstanners fan de pulsfiskerij ferspriede yn it Europeesk Parlemint?

Der is in hiele fûle kampanje oan de gong tsjin de pulsfiskerij troch lobbyisten dy’t fulltime yn Brussel sitte. It is in wat ûngelikense striid, want wy hawwe net iens in eigen lobbyist yn Brussel. Dêr binne wy te lyts foar.

Wêrom binne de Frânske fiskers sa fûl tsjin de pulsfiskerij? Gunne se it de Nederlânske fiskers net?

Dêr liket it wol op. Se fine de Nederlânske sektor te ynnovatyf en te foarútstribjend. It wurdt ús blykber net gund troch kollega’s yn oare lannen. Ik wol der wol by sizze dat ik it hiel frjemd fyn dat kollega’s út lannen as Poalen, Letlân en Italië no meistimme meie oer de fiskerij op de Noardsee, want dêr hawwe se hielendal gjin doel oer. It ferset wie hiel breed en hie mear mei emoasjes as mei arguminten te krijen. Der siet in bysûndere koälysje fan konservative fiskers, Brexit-fans en ekstreme miljeuaktivisten efter en Nederlân stie frijwat allinnich.

Wat seit de Nederlânske miljeubeweging?

Wy hawwe hjir in goed kontakt oer mei Greenpeace en Stichting De Noordzee. Dy neame de pulsfiskerij yn in ferklearring ‘in weardefolle ûntwikkeling’ en wolle graach dat der mear ûndersyk dien wurdt nei de effekten. Dêr binne wy it mei iens.

Wat binne de gefolgen fan it ferbieden fan de pulsfiskerij?

Der binne op dit stuit al tusken de 60 en 70 Nederlânske kotters dy’t eksperiminteel mei de pulstechnyk fiskje. Dy sille werom moatte nei de âlde fisktechnyk, dy’t folle fersmoargjender is en minder duorsum.

