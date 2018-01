Erdogan wol wer freontsjes wurde mei Frankryk

De Turkske presidint Recep Tayyip Erdogan, dy’t hjoed op besite is by de Frânske presidint Emmanuel Macron, siket stipe. Turkije rekket de freonskip fan oare steaten kwyt, mei’t de soarch om ‘e minskerjochten en om ‘e rjochtssteat yn Turkije waakst.

Erdogan hat koartlyn al besocht om de minne relaasje mei Nederlân te ferbetterjen. Yn Parys sei er freed: “Wy wolle mear freonen en minder fijannen hawwe.” Macron ferge Erdogan earder dizze wike op ‘e arrestaasje fan safolle sjoernalisten en spriek syn soarch út oer de omgong fan Turkije mei “ús wearden”. In wurdfierder fan Erdogan sei doe: “Dat se sjoernalisten binne, wol net sizze dat se gjin misdiedigers wêze kinne.”

Macron hat Erdogan by syn besite dúdlik makke dat de nauwe gearwurking tusken Turkije en de EU ûnder druk stiet, no’t Turkije de minskerjochten en de rjochtssteat sa bot skeint. Macron en Erdogan sille freed prate oer de arrestaasje fan tsientûzenen minsken dy’t fertocht wurde fan bannen mei Fetullah Gülen, fan aktiviteiten foar de Koerdyske ûnôfhinklikheidsbeweging of fan belutsenens by de steatsgreep fan 2016.