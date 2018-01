Edou Hamstra (PvdA) jongste lid Provinsjale Steaten

Edou Hamstra fan Ljouwert is hjoed troch de kommissaris fan de Kening beëdige as lid fan Provinsjale Steaten foar de PvdA. Hja sil tydlik har fraksjegenoat Harry Balgobind út Drachten ferfange, dy’t al in skoftke siik is. Frou Hamstra is mei har 23 jier fierwei it jongste lid fan de Fryske Steaten.

Ein novimber waard Edou Hamstra (Eastermar, 1994) al beëdige as earste opfolger en kommisjelid foar de PvdA. Hja studearret Bestjoerskunde oan de Thorbecke Academie.

Yn har rol as steatelid wol Hamstra har yn it bysûnder ynsette foar it oantrekliker meitsjen fan Fryslân foar de jongerein, benammen op it mêd fan wurk en ûnderwiis.