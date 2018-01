€ 2.018,- bonus foar mienskipsprojekten

Fiif inisjativen út de mienskip krigen woansdeitejûn 24 jannewaris in bonus fan € 2.018,-. Deputearre Johannes Kramer rikte de sjeks út yn it wyklikse jûnsprogramma ‘Iepen UP Live’ fan Ljouwert-Fryslân 2018 (LF2018).



De fiif winners waarden út mar leafst 91 projekten ‘fan ûnderen op’ keazen. Dy projekten krigen ein 2017 subsydzje út it Iepen Mienskipsfûns (IMF). Mei it IMF helpt de Provinsje inisjativen út de mienskip wei út te fieren.

Bonus

De winnende projecten slute goed oan by de doelen fan LF2018. Dêrtroch drage se by oan in moai 2018. Om dy reden krigen se de bonus fan € 2.018,-.

De winners binne:

Kleastertún as “proeftuin” – Easterbierrum

De Zilte Pluktuin – Skylge

De Griene Weach – Bakkefean

Rockopera Tommy – De Jouwer

Geskikt meitsjen lokaal âlde skoalle foar jeugdtoaniel – Noardburgum

Fryslân brûst

De deputearre hat bewûndering foar alle inisjatyfnimmers: “Fryslân brûst fan de inisjativen. Mei in soad passy sette hja har yn om de leefberens fan eigen wyk, doarp of stêd te fersterkjen. Fan projekten op it mêd fan natuerbehâld oant kulturele foarsjenningen, en ferbiningen yn de soarch. Tige ynspirearjend!”

Iepen Mienskipsfûns wer iepen foar oanfragen

Inisjatyfrike ynwenners kinne oant en mei 9 febrewaris wer subsydzje oanfreegje. Betingst is in goed idee om de leefberens yn harren doarp, stêd of regio te ferbetterjen. Mear ynformaasje oer it IMF en it oanfreegjen fan subsydzje is te finen op www.streekwurk.frl/IMF.