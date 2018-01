Doku-searje oer Wielepôle yn Ljouwert

Wielepôle yn Ljouwert trije wike lang it dekôr fan de nije doku-searje Typisch…!

De wyk Wielepôle yn Ljouwert is fan takom wike moandei ôf it dekôr fan de nije deistige doku-searje Typisch Wielenpôlle! Dat is de alderearste buert fan de nije rige Typisch…! op NPO2 dy’t in jier lang eltse trije wike in unyk portret makket fan in oare buert: fan fillawyk oant boeredoarp en fan folkswyk oant fineks. De ynwenners fan de Wielepôle traapje ôf en hawwe de kamera’s fan Typisch…! talitten yn har deistich libben.

Typisch sjocht ûnder oare by de krystpakkette-aksje fan Rinus, bringt in besite oan de garaazje fan Abdul en lit sjen hoe’t Edward de nije wurdfierder fan de wyk wurdt. Yn de earste ôflevering fertelt Angela iepenhertich oer har drugsferline en hoe’t se deryn slagge om mei har man Peter in nij bestean op te bouwen. De iennichste wyk dêr’t se wenje wol is de Wielepôle. It slagge har dochs noch har middelbereskoallediploma te heljen en it is har dream om sels helpferliener te wurden yn de ferslavingssoarch. Mar wa sil dat betelje?

Typisch Wielenpôlle! is fan 22 jannewaris ôf, fan moandei oant en mei tongersdei om 19.20 oere te sjen by BNNVARA op NPO 2.

De Wielepôle yn Ljouwert heart ta de earmste wiken fan Nederlân en stiet dan ek geregeld op alle listjes as it giet oer wurkleazens, skulden en kriminaliteit. Op papier fier fan ideaal, soe men sizze, mar der hearsket in grutte ienriedichheid en der hingje noch toutsjes út de brievebus. Wa binne de minsken efter dy sifers dy’t we yn de krante lêze? Typisch Wielenpôlle! lit jin meilibje mei de bewenners fan de Wielepôle dy’t der mei-inoar altyd wat fan besykje te meitsjen.

Besjoch de trailer fan Typisch Wielenpôlle!