Deaden by protesten yn Iran

By nije protesten yn Iran binne yn ’e nacht fan moandei op tiisdei minstens njoggen deaden fallen. Dêrmei komt it deadetal sûnt it begjin fan de demonstraasjes op tweintich, berjochtet de Iraanske steatstelefyzje. Sûnt sneon binne neffens it parseburo ILNA fjouwerhûndertfyftich demonstranten yn de haadstêd Teheran arrestearre.

Neffens de steatstelefyzje, in sprekbuis fan it regear, kamen seis minsken om it libben by in oanfal op in plysjeburo yn Qahderijan, in foarstêd fan Isfahan op fiifhûndert kilometer fan Teheran. Demonstranten woene dêr wapens stelle. Plysjes skeaten dêrby werom.

Yn Khomeinishahr, in oare foarstêd fan Isfahan, binne neffens de steatstelefyzje nochris twa deaden fallen, in jonge fan alve en in man fan tweintich. Sy besochten in wapenopslach oer te nimmen. Dêrby waard oer en wer sketten. De steatstelefyzje berjochtet ek fan de dea fan in plysje yn Najafabad. Mooglik giet it om deselde plysje fan waans dea moandei al berjochte waard, mar wis is dat net.

Yn Iran wurdt sûnt tongersdei op ferskate plakken demonstrearre. Dat barde yn earste ynstânsje fanwege de stiigjende prizen fan iten en brânje, mar al gau rjochten de protesten har op it regear Rohani. Demonstraasjes binne seldsum yn it lân. Yn 2009 waard foar it lêst op grutte skaal protestearre.