De trettjinde asega – Harke Bremer en Jarich Hoekstra

Op moandei 15 jannewaris ferskynt de nije thriller fan Bremer & Hoekstra, De trettjinde asega.

Ruerd van der Zee, natuerkundestudint yn Berkeley, fynt oan ’e hân fan in âld stikje perkemint út dat de bekende Aldfryske sêge fan de tolve asega’s wolris mear wêze koe as in optocht ferhaaltsje. Tegearre mei syn faam yn Nederlân, Jikke Post, giet er op ’e sneup. It span fernimt al rillegau dat der triedden fan ’e midsiuwen nei hjoed-de-dei ta rinne en dat guon lju net sa wiis binne mei har gepinfisk en sels ree binne om geweld te brûken.

Underwyls ûndersiket yn Mumbai de ienselvige Anand Singh, in agint fan ’e Yndyske geheime tsjinst, de moard op in ferneamd politikus en folget syn eigen spoar. Yn dizze thriller komme al dy linen byinoar en wurdt de âlde sêge fan de tolve asega’s yn ferbân brocht mei hjoeddeiske tsjustere praktiken.

Fan Harke Bremer (klassikus en oersetter) en Jarich Hoekstra (heechlearaar Fryske taal- en letterkunde) ferskynde earder by Bornmeer De Frouwepenje en Leffert – In heldedicht yn tolve sangen. Oer dy lêste titel skreau Jelle van der Meulen:

‘Om dit boek goed te typeren kun je haast niet anders dan citeren, dan zie je hoe lenig, hoe humoristisch, hoe creatief het verhaal geschreven is.‘ – Jelle van der Meulen op www.frieseliteratuur.nl

ISBN: 9789056154417

Bynwize: Paperback

Taal: Frysk

Siden: 160

NUR: 305 / 524

Priis: € 15,00

De trettjinde asega fan Harke Bremer en Jarich Hoekstra is te krijen by de boekhannel en by Utjouwerij Bornmeer

