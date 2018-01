‘De Penjumer Ulefeltsjes’ yn Penjum behellet sertifikaat foar twatalich wurkjen

De pjutte-opfang fan Penjum, ‘De Penjumer Ulefeltsjes’ hat it sertifikaat ‘pjutteboartersplak foar meartalige ûntwikkeling’ helle. De lokaasje fan Stichting Kinderopvang Friesland (SKF) wurket sûnt april 2014 mei in belied dat derop rjochte is om de twatalige ûntwikkeling fan jonge bern te stimulearjen. De liedsters binne tige bliid mei it beheljen fan it sertifikaat en der wiis mei dat se de bern wat ekstra’s meijaan kinne yn harren ûntwikkeling. Yn it ramt fan de sertifisearring wie it op woansdei 17 jannewaris feest. Direkteur fan SKF, Jeannet van den Akker, hat it sertifikaat mei ien fan de pjutten presintearre. Riemkje Hoogland hat dêrnei in ferhaal ferteld, mei de ferteljas oan. Foar alle âlden en bern wie der in hapke en in drankje.

Twatalichheid op De Penjumer Ulefeltsjes

Op De Penjumer Ulefeltsjes wurkje Trynke Huismans en Hester Offinga op woansdeis en freeds fan 8.15 oere oant 11.45 oere. Sy binne fêstige yn it doarpshûs fan Penjum. It twatalich belied wurdt as folget útfierd: it Frysk en it Nederlânsk wurde dúdlik faninoar skaat oanbean. Trynke praat altyd Frysk en Hester Nederlânsk. Fierder hawwe de liedsters in aktiviteiteoanbod, in programma en in romte-oanklaaiïng dy’t de twatalige taalûntwikkeling fan de bern stimulearret. Der wurdt bygelyks songen en foarlêzen yn beide talen en der wurdt wurke mei de poppen Puk en Tomke, wêrby’t Puk Nederlânsk praat en Tomke Frysk. Troch de beide talen dúdlik faninoar te skieden leare de bern de talen goed útinoar te hâlden en kinne se letter bygelyks makliker in tredde en fjirde taal leare.

De fisitaasjekommisje fan St. Frysktalige Berne-opfang skriuwt yn syn rapport: ‘Ik ha grutte wurdearring foar de beide liedsters. It binne echte fakfroulju! Se binne tige kreatyf yn it brûken fan de romte en fan de oanwêzige ûntwikkelingsmaterialen.’ En: ‘In Aktiviteit oer grut en lyts: der binne twa platen, ien mei in kabouter en ien mei in grutte reus. It petearke giet oer grut en lyts. De kabouter is lyts, de bern krûpe hielendal yninoar. De reus is grut. De bern meitsje harren hiel grut. De liedster hat in grutte tas mei grutte en lytse dingen lykas: in grutte beker, in lytse beker, in grutte handoek, in lyts doekje, in grutte lears, in learske, in echte banaan en in lyts plestik banaantsje, in grutte en in lytse foarke en leppel. De plaat fan de reus komt yn de iene hoeke en fan it kabouterke yn in oare hoeke. De bern meie de dingen yn de hoepel lizze dy‘t by de reus of by de kabouter hearre. Wat soargje de liedsters hjir foar in soad taaloanbod.’

By it sertifisearringstrajekt krije De Penjumer Ulefeltsjes begelieding fan it Sintrum Frysktalige Berne-opfang. By it SFBO binne goed 210 bernedeiferbliuwen en pjuttelokaasjes oansletten.