De opstutsen middelfinger fan Lutz Jacobi

“Lutz Jacobi neemt ons mee in de flow van de campagne in Leeuwarden” skriuwt de PvdA yn in advertinsje yn de Meppeler Courant. De advertinsje kundiget in lêzing fan ‘e Fryske politika yn Meppel oan. Der stiet lykwols in nuver logo by.

It PvdA-logo is in reade roas mei yn ‘e midden in oprôle fûst. Yn de advertinsje wie dy fûst lykwols ferfongen troch in opstutsen middelfinger, wat in obseen gebeart is.

Neffens Jolanda Voetelink fan ‘e Meppelske PvdA-fraksje hat de partij wol it goede logo oanlevere. RTV Drenthe socht út wat der bard wie. It die bliken dat it oanlevere logo net foldie oan ‘e technyske easken. In advertinsjemeiwurker fan ‘e krante hat doe op eigen manneboet in PvdA-logo fan ynternet helle en oer de kop sjoen dat it in bewurke ferzje dêrfan wie. Dy is by de advertinsje bedarre. De flater waard earst opmurken doe’t de krante al printe wie.

Dit is de advertinsje dêr’t it om te rêden is: