‘De holle wurdt in stadige kompjûter as men net genôch skriuwt’

Meitsje fan skriuwen op de basisskoalle in apart fak, ynstee fan it by ‘taal’ ûnder te bringen. Dat boadskip presintearret it Platfoarm Hânskriftûntwikkeling tiisdei, op de ynternasjonale dei fan it hânskrift, yn De Haach by de kommisje Underwiis, Kultuer en Wittenskip. Yn in petysje freget it platfoarm omtinken foar it skriuwen mei de hân, eat dat yn it digitale tiidrek hieltyd minder dien wurdt.

Aartje Schoemaker is âld-dosint en set har yn foar it Platfoarm Hânskriftûntwikkeling. “Wy krije fan learkrêften in protte hânskriften opstjoerd dy’t werklik net te lêzen binne. Dy learlingen krije dêrtroch in leger sifer foar harren proefwurk. Dat is skande”, leit se út. “Wa’t op de basisskoalle echt goed skriuwen leart, hat dêr syn hiele libben wille fan.”

Hieltyd mear skoallen jouwe iPad-ûnderwiis, wy stjoere inoar hast gjin hânskreaune brieven mear en sels it boadskippelistje wurdt faak yn in app makke. Dochs bliuwt goed skriuwen leare foar bern fan grut belang, seit Schoemaker mei klam. “It is tige wichtich foar de ûntwikkeling fan de harsens. Troch te skriuwen wurde der yn de harsens allegear ferbinings lein, tusken de linker- en rjochterharsenhelte bygelyks. De konsintraasje giet foarút, de fine motoryk ferbetteret en it tinken giet flugger. Ien dy’t hast net skriuwt kin men ferlykje mei in stadige kompjûter”, stelt Schoemaker.

Utsein dat skriuwen in apart fak wurde moat, wol it platfoarm ek dat der mear Cito-ûndersyk nei skriuwen dien wurdt. Boppedat betsjut mear omtinken foar skriuwen op de basisskoalle neffens it platfoarm ek mear omtinken dêrfoar op de pabo. “Ut ferskate ûndersiken docht bliken dat skriuwen wichtich en goed is foar de harsenûntwikkeling fan bern”, leit Schoemaker út. “En dat jildt nammers net inkeld foar bern. Ut ûndersyk ûnder studinten blykt ek dat guon dy’t notysjes mei de hân makken, dy ynformaasje better ûnthâlde koene as oaren, dy’t op in laptop wurken.”