Club Diplomatique Fryslân ko-sponsor fan Ljouwert-Fryslân 2018

Mei Club Diplomatique Fryslân hat Ljouwert-Fryslân 2018 in nije, grutske ko-sponsor. Tiisdeitemiddei 23 jannewaris is de oerienkomst op it kantoar fan LF2018 tekene.

Club Diplomatique Fryslân (CDF) is in unike klup fan topûndernimmers en beslissers út it iepenbier bestjoer, de kultuer, it ûnderwiis en de sport mei in grut hert foar Fryslân. De klup fielt him belutsen by Fryslân en de merk mei syn merkkrêft en dêr wol him er him foar ynsette. Mei-inoar fungearje de leden as de ambassadeur fan Fryslân.

De CDF fielt him ferbûn mei LF2018, lit ponghâlder Douwe Faber witte. “Wy diele de ambysje om minsken mei-inoar te ferbinen en de duorsume ekonomyske struktuer, ynnovaasjekrêft, bedriuwichheid en oantreklikens fan Fryslân te stimulearjen en promoasjen. It is in tematyk dy’t geweldich oanwêzich is yn it DNA fan Kulturele Haadstêd. It reitsjen fan de Fryske mienskip en syn ekonomy is fan grutte betsjutting om LF2018 ta in sukses te meitsjen en Fryslân (ynter)nasjonaal sterk op ’e kaart te setten.”

Tjeerd van Bekkum, algemien direkteur LF2018: “Dat Club Diplomatique Fryslân him hjirmei, sa flak foar it iepeningswykein, folop oan Ljouwert-Fryslân 2018 ferbynt, jout oan dat wy hjir yn de provinsje écht allegear mei-inoar de skouders derûnder sette. It jier is goed begûn!”