Tsjerken en taalminderheden moatte wike foar brúnkoal

Yn it easten fan Dútslân wennet in lytse taalminderheid dy’t de Sorben hjit. Hja prate de taal Sorbysk. Dy taal is besibbe oan it Tsjechysk en Poalsk en waard earder yn it grut part fan East-Dútslân praat. Der binne no noch sa’n fytichtûzen sprekkers oer.

Mei de Sorben en it Sorbysk giet it dus net sa goed. Dat wurdt net better troch de winning fan brúnkoal yn de streek dêr’t hja wenje. Om grutskalige winning mooglik te meitsjen wurde grutte masines brûkt dy’t de koal út ‘e grûn helje. Alles wat yn it paad fan dy masines stiet, moat wike. De ôfrûne tsientallen jierren binne al in soad Sorbyske doarpen dêrom sloopt.

Doe’t Dútslân wer ien waard, hopen de Sorben dat de brúnkoalwinning en it slopen fan harren doarpen ophâlde soene, mar dat kaam net út. Oan ‘e dei fan hjoed ta giet it troch. It ûnteigenjen fan gebouwen omreden fan brúnkoalwinning kin yn Dútslân hiel maklik. Der steane noch ferskate Sorbyske doarpen op ‘e nominaasje om sloopt te wurden.

It Sorbyske gebiet is net it iennichste dat te lijen hat ûnder de Dútske brúnkoalwinning. Tsjin ‘e Dútsk-Belgyske grins oan leit ek in gebiet dêr’t doarpen platmakke wurde om de grûnstof te winnen. Ferline wike is de histoaryske domtsjerke fan it doarp Immerath proai wurden fan ‘e sloopkûgel. Pleatslike aksjefierders en natoerorganisaasje Greenpeace hiene noch besocht om de dom te besetten, mar dat wie omdôch.