Britske rôvers op jierren moatte miljoenen betelje

In rjochter yn Londen hat fjouwer haadfertochten fan de peaskejuwielerôf fan 2015 feroardiele ta it beteljen fan 31,4 miljoen euro. As se dat net dogge moatte se alle fjouwer sân jier langer yn ’e sel bliuwe. Twa jier lyn waarden se elk al feroardiele ta sân jier sel. De manlju, fariearjend yn ’e âldens fan 63 oant 78 jier, joegen lieding oan in binde dy’t trije jier lyn yn it peaskewykein klûskes mei juwielen en jild leechrôven by Hatton Garden, in grut klûsbedriuw yn Londen.

Hja brutsen yn op Goedfreed en koene dagenlang harren gong gean om’t it bedriuw yn it peaskewykein ticht wie. De rûze wearde fan de bút bedroech hast sechtjin miljoen euro oan kontanten, goud en edelstiennen. De rjochter sei dat er him realisearre dat in stik of wat fan de fertochten flink op jierren binne en mei harren sûnens kampe. Mar dochs woe er út prinsipe gjin útsûndering meitsje.